Asus ROG Phone 5: ecco come sarà il nuovo smartphone da gaming

La conferma del suo arrivo era arrivata poco prima del CES 2021 ma, con la rivelazione delle prime specifiche tecniche, diventa sempre più concreta l’opportunità di poter toccare con mano in tempi brevi il prossimo esemplare della serie ROG Phone. Tante sono già le caratteristiche che stanno creando grande interesse intorno ad Asus Rog Phone 5, il nuovo smartphone da gaming della casa taiwanese, facendone un degno erede dei suoi predecessori.

Solo recentemente sono comparse sul web alcune immagini di quello che sarà il prossimo modello della serie dedicata ai gamer ma, intanto, Asus ROG Phone 5 sta già facendo parlare di sé attraverso le informazioni rivelate dalle certificazioni rilasciate dagli enti cinesi MIIT e TENAA. Come mostrato dalle prime foto, quello che sarà rilasciato con l’identificativo ASUS_I005DA sarà caratterizzato anche da un dettaglio grafico presente sul retro dello smartphone: si tratta del logo della serie ROG con effetto Aura Lighting, di default realizzato con un design a matrice di punti ma personalizzabile utilizzando il software a disposizione. Lo stesso logo, sempre nel formato dot-matrix, era stato già introdotto in maniera simile con il case Lightning Armor dedicato al Rog Phone 3.

Asus ROG Phone 5, dimensioni e schermo

Stando a quanto riportato nella documentazione delle certificazioni MIIT e TENAA, il nuovo smartphone di Asus potrà contare su misure generose, dettate anche dalla necessità di disporre di uno schermo ampio per una migliore esperienza di gioco e un affaticamento minore della vista. Per questo le dimensioni di ROG Phone 5 sono particolarmente importanti, ovvero 172,834 x 77,252 x 10,29 mm. Ovviamente, lo schermo non è da meno: si tratta di un display OLED da 6.78 pollici, con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Asus ROG Phone 5, caratteristiche tecniche

Dal punto di vista della batteria, invece, le informazioni indicano un accumulatore da 6000mAh, formato nello specifico da un doppio battery pack da 3000mAh ciascuno, ricaricabile – secondo la certificazione 3C – anche in modalità rapida a 65W. Tutte le funzionalità dovrebbero essere garantite dal sistema operativo Android nella sua versione 11.

Non sono però queste le uniche informazioni sul nuovo device firmato Asus, visto che già nello scorso dicembre il sito web Geekbench aveva lasciato trapelare alcuni importanti dettagli sempre dal punto di vista della dotazione tecnica. In particolare, a porre l’accento sulle performance di questo smartphone è il SoC, ovvero l’attesissimo Qualcomm Snapdragon 888.

A ciò si aggiunge il dato sulla RAM che, per il sito, dovrebbe essere disponibile in due tagli differenti da 8GB e 12 GB. Ultima informazione è quella sulla fotocamera posteriore; sul retro dello smartphone potrebbe infatti essere presente un modulo triplo, con sensore principale da 64MP.