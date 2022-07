Asus Zenfone 9 sta arrivando: come sarà

Lo smartphone top di gamma Asus Zenfone 9 è pronto a essere lanciato sui mercati globali. Infatti Asus ha annunciato che la presentazione ufficiale del nuovo dispositivo è in calendario per il 28 luglio, in contemporanea in tre capitali: Berlino, New York, e Taipei. Dunque, è ufficiale: l’Asus Zenfone 9 arriva in Europa e quindi anche in Italia.

L’attesa del nuovo smartphone top di gamma è iniziata circa una settimana fa quando per errore, o per strategia, Asus ha pubblicato il video teaser che annunciava le caratteristiche tecniche principali del nuovo telefono Asus Zenfone 9. Il video fu poi rimosso, ma non abbastanza in fretta, così che fu dato tempo di salvarlo per comprendere appieno la scheda tecnica del nuovo telefono. Dobbiamo dire che a differenza di tanti top di gamma, l’Asus Zenfone 9 si distingue per aver voluto puntare sia su un design compatto e su due sensori fotografici posteriri di ottimo livello. Ignoto, al momento, il prezzo di vendita in Europa ma, viste le caratteristiche da vero top di gamma dello smartphone, non potrà che essere alto.

Asus Zenfone 9: caratteristiche tecniche

Ricapitolando le informazioni ufficiali della scheda tecnica dello Zenfone 9 emerse dal video di Asus possiamo comprendere di che tipo di dispositivo parliamo: un top di gamma.

Il processore a bordo è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Non sono state dichiarate le memorie, ma considerato il resto delle informazioni ci attendiamo diversi tagli a partire da una configurazione base di 12/256 GB. Il display è compatto, AMOLED da 5,9 pollici e frequnza di aggiornamento da 120 Hz.

Le fotocamere posteriori sono 2 sensori Sony IMX766 da 50 MP di cui il principale fornito di stabilizzazione ibrida e gimbal a sei assi. La stabilizzazione è "ibrida" perché c’è sia l’OIS (Optical Image Stabilization) che l’EIS (Electronic Image Stabilization). Si tratta quindi di un modulo fotografico che punta molto sulla stabilità in movimento e che sarà apprezzato da chi fa video in bici, in moto, mentre corre o cammina a passo spedito.

Ipotesi confermata due accessori inusuali: uno zainetto con tasca anteriore per lo smartphone, che consente di scattare foto in movimento (e qui la stabilizzazione a 6 gimbal è necessaria), e la cover Connex strutturata per reggere urti anche pesanti e dotata di mini cavalletto retraibile.

La batteria di Asus Zenfone 9 è da 4.300 mAh, ma non conosciamo ancora la potenza di ricarica. Infine, Asus Zenfone è certificato IP68, quindi resiste all’immersione in acqua e alla polvere, ennesima conferma del fatto che si tratta di un dispositivo da usare il più possibile all’aria aperta.

Asus Zenfone 9: disponibilità e prezzo

Dell’Asus Zenfone 9 sappiamo che sarà presentato ufficialmente anche in Europa, a Berlino il 28 luglio. Dunque da questa data in avanti potrebbero iniziare anche i pre-ordini.

Ma a che prezzo? Considerata la scheda tecnica davvero peculiare e che non ha corrispettivi nel mercato è davvero difficile azzardare una stima. Asus Zenfone 9 potrebbe essere molto costoso, non fosse altro per la tecnologia di stabilizzazione ottica decisamente raffinata.