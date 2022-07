Asus Zenfone 9 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Asus ha presentato ufficialmente il suo nuovo Zenfone 9, uno smartphone che presenta caratteristiche tecniche interessanti e una dimensione adatta a chi ama gli smartphone dal design compatto, dato che offre uno schermo sotto i 6 pollici. Per quanto riguarda il prezzo, non è uno smartphone prettamente economico, ma neanche costosissimo come altri top di gamma 2022 da oltre mille euro.

In ogni caso, le specifiche del nuovo dispositivo di Asus ne giustificano il prezzo. Oltre ad avere a bordo un potente processore Qualcomm, l’Asus Zenfone 9 presenta un microfono di qualità molto elevata, due casse stereo e un supporto dedicato al gaming. Il colosso taiwanese ha dotato il suo device di un buon modulo fotografico, ma uno degli aspetti chiave dello Zenfone è legato al nuovo sistema di accessori modulari della cover Connex (a cui possono essere ancorati altri gadget). In buona sostanza, lo Zenfone 9 è un telefono che ha le carte in regola per piacere ad una larga platea di utenti.

Asus Zenfone 9: com’è

Lo schermodell’Asus Zenfone 9 è un AMOLED HDR10+ da 5,9 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (ma non è di tipo LTPO, quindi la frequenza va scelta ed è poi fissa). Sotto il cofano troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato a tagli di memoria RAM LPDDR5 da 8/16 GB e 128/256 GB di memoria di archiviazione UFS 3.1.

La configurazione fotografica sul posteriore ospita un sensore principale da 50 MP (Sony IMX766 con stabilizzazione gimbal OIS a 6 assi) e un sensore ultra-wide da 12 MP (Sony IMX363). Sulla parte anteriore è invece inserita una fotocamera per i selfie da 12 MP (Sony IMX663) e autofocus.

Lo smartphone offre una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica sino a 30 W, un sensore per le impronte digitali laterale e il jack per cuffie (che non passa mai di moda). La skin "montata" sul telefono è la proprietaria Zen UI basata su Android 12.

Prezzo e disponibilità

Asus Zenfone 9 sarà disponibile tra un paio di settimane nelle colorazioni Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red e Stare Blue. Il prezzo dello smartphone varia a seconda dei tagli di memoria, a partire dal modello con 8GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione che costa 799 euro (con l’offerta di lancio a 729 euro). Si sale con le altre due versioni, con quella da 8/256 che costa 849 euro e la più generosa variante da 16/256 che tocca i 899 euro.

Nella confezione del prodotto, l’azienda taiwanese ha inserito anche due accessori molto utili: un caricatore per la batteria (da 30 W) e una cover.