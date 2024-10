Se avete uno di questi Samsung potreste subire un attacco hacker

Il Google Threat Analysis Group (TAG), che in pratica è il reparto cybersicurezza di Google, ha scoperto una grave vulnerabilità in 5 chip Samsung Exynos per smartphone e in un chip Exynos per smartwatch. La vulnerabilità è stata classificata come CVE-2024-44068 e ha ricevuto uno score di pericolosità pari a 77,05/100, quindi molto alto.

La cosa ancor più grave è che risulta che tale vulnerabilità sia stata già sfruttata, e che lo sia ancora, dagli hacker per attaccare i telefoni dotati di uno dei chip affetti da tale difetto. Samsung ha già rilasciato una patch di sicurezza, inserita negli aggiornamenti mensili di inizio ottobre, ma non è detto che tutti i telefoni potenzialmente attaccabili siano al sicuro.

Quali chip hanno la CVE-2024-44068

La vulnerabilità CVE-2024-44068 riguarda un nutrito numero di chip Samsung Exynos di alcuni anni fa. Quasi tutti sono SoC per smartphone:

Exynos 9820

Exynos 9825

Exynos 980

Exynos 990

Exynos 850

C’è poi anche un SoC per smartwatch, l’Exynos W920 usato sui Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch FE.

Quali smartphone possono essere attaccati

La lista dei telefoni Samsung attaccabili sfruttando la vulnerabilità CVE-2024-44068 è lunghissima: include ben 32 modelli, quasi tutti arrivati anche sul mercato italiano, sul quale alcuni di essi hanno avuto anche un notevole successo. Ecco la lista completa:

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13 4G

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Come è possibile notare facilmente, in questa lista ci sono sia top di gamma della linea Galaxy S che telefoni di fascia più economica, quelli delle gamme A, M ed F, sia addirittura il Galaxy Z Flip 5G, cioè la seconda versione della prima generazione di pieghevoli a conchiglia del gigante coreano.

A questi smartphone Samsung si aggiungono una manciata di smartphone Vivo dotati di processore Samsung Exynos 980, anch’essi di buon successo commerciale:

Vivo X30

Vivo X30 Pro

Vivo S6

Cosa rischiano questi telefoni

La vulnerabilità CVE-2024-44068 è un bug di sicurezza di tipo “Use-Aftr-Free“, che permette a chi lo conosce di “scalare i privilegi” del sistema operativo e scrivere codice arbitrario nella memoria del dispositivo attaccato.

In estrema sintesi questo porta alla possibilità che un hacker esperto prenda possesso dello smartphone da remoto, installi un malware e lo usi per attaccare ulteriormente il telefono. Si tratta, quindi, di uno scenario da incubo.

Aggiornate i telefoni, se potete

Samsung ha pubblicato la patch di sicurezza che risolve la vulnerabilità CVE-2024-44068 il 7 ottobre 2024. Questa patch mette al sicuro tutti i dispositivi sui quali viene scaricata e installata.

Il problema, però, è che non tutti i telefoni vulnerabili saranno aggiornati: molti dei modelli interessati, infatti, sono piuttosto vecchi e non hanno più alcun supporto software, nemmeno di sicurezza, da parte di Samsung.

Per questi telefoni non c’è nulla da fare: chi ne ha uno farebbe meglio a spegnerlo e riporlo in un cassetto.