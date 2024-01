Audio Pro C20, il nuovo speaker wireless che fa anche da soundbar

Fonte foto: Audio Pro

Audio Pro, l’azienda svedese che lavora nel settore delle tecnologie per l’audio, ha presentato ufficialmente il nuovo speaker stereo wireless C20, un dispositivo dalle grandi potenzialità, pensato per portare dentro ogni abitazione un sistema audio potente ed estremamente semplice da utilizzare, sia come altoparlante per la musica che come soundbar per la TV.

Parliamo di un diffusore molto versatile che si adatta facilmente a qualsiasi contesto e a qualsiasi device l’utente decida di collegare, garantendo sempre una buona resa sonora e, soprattutto, un’installazione immediata e veloce, che non richiede particolari competenze in materia.

Audio Pro C20: scheda tecnica

Audio Pro C20 è un diffusore stereo con due tweeter da 1 pollice da 30 W l’uno e un woofer da 6,5 pollici da 130 W (potenza totale 190 W), con risposta in frequenza che va da 30 Hz fino a 25.000 Hz.

Tra le opzioni di connettività ci sono una HDMI con ARC, per utilizzare il C20 con una smart TV, un ingresso Line In RCA, per collegare qualsiasi dispositivo esterno via cavo, un ingresso Phono RCA, da utilizzare con un giradischi senza il bisogno di altri dispositivi aggiuntivi, e un ingresso ottico. È anche possibile collegare questo dispositivo con un subwoofer esterno (opzionale) tramite l’apposita uscita sub.

Non mancano nemmeno WiFi 5 e il Bluetooth 5.0 da utilizzare col proprio smartphone o con altri dispositivi esterni compatibili; inoltre ricordiamo che Audio Pro C20 è compatibile anche con TIDAL Connect, Spotify Connect, AirPlay 2 e Google Cast.

È anche possibile collegare insieme due Audio Pro C20 oppure dare vita a un sistema multiroom che copre tutta la casa, utilizzando uno degli altri diffusori prodotti sempre dall’azienda svedese; per farlo si può utilizzare l’applicazione ufficiale Audio Pro oppure tramite AirPlay 2 o Google Cast.

Per gestire le funzioni del device si possono utilizzare i comandi posti nella parte superiore che consentono all’utente di accendere o spegnere lo speaker, cambiare brano, mettere in pausa o far partire la riproduzione, selezionare l’ingresso e attivare o disattivare il Bluetooth.

Infine è interessante notare anche la particolarità design di questo prodotto: parliamo di un device che misura 196x410x220 mm per 6,2 Kg di peso, con un look davvero elegante e minimal, perfetto per essere posizionato in qualsiasi tipologia di ambiente senza alcuna difficoltà.

Audio Pro C20: prezzo e disponibilità

Il nuovo Audio Pro C20 è già disponibile presso i rivenditori autorizzati in tre colorazioni: Bianco satinato, Grigio e il classico Nero. Oltretutto il frontalino in tessuto, che si aggancia magneticamente al corpo dello speaker è rimovibile e può essere cambiato dall’utente a seconda del proprio gusto personale. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 550 euro.