Avatar - La leggenda di Aang: ci saranno altre stagioni?

Fonte foto: Robert Falconer/Netflix

La battaglia contro la Nazione del Fuoco durerà ancora a lungo. Lo assicura Netflix, che a poche settimane dal debutto in streaming della nuova serie live action Avatar – La leggenda di Aang (il titolo originale è Avatar: The Last Airbender) conferma il rinnovo per altre due stagioni. Non ce ne saranno altre: la storia si concluderà definitivamente con la stagione 3. Avatar – La leggenda di Aang è l’adattamento live action della celebre serie animata di Nickelodeon e nelle settimane dopo l’uscita è diventata la serie tv in lingua inglese più vista su Netflix, totalizzando oltre 41 milioni di visualizzazioni solo nei primi undici giorni.

Come finisce Avatar – La leggenda di Aang 1

Il protagonista di Avatar – La leggenda di Aang è il giovane Aang, interpretato da Gordon Cormier. Nella prima stagione Aang si risveglia dopo essere rimasto intrappolato nel ghiaccio per un secolo e scopre di essere l’ultimo dominatore dell’Aria rimasto in vita. Tutti gli altri sono stati eliminati cento anni prima dalla Nazione del Fuoco, che mira a governare il mondo soggiogando anche le Nazioni dell’Acqua e della Terra. Aang ha la missione di riportare l’equilibrio nel mondo, aiutato dagli amici Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley).

Nel finale della prima stagione Aang e i suoi compagni ottengono una vittoria contro la Nazione del Fuoco: riescono a fermare il principe Zuko (Dallas Liu), Iroh (Paul Sun-Hyung Lee) e il comandante Zhao (Ken Leung) e a impedire la distruzione della Tribù dell’Acqua del Nord. Ma si tratta solo di una battaglia: la guerra, i cui confini sono ben più ampi e preoccupanti, prosegue. La principessa Azula (Elizabeth Yu) conquista infatti Omashu, una delle due città della Nazione della Terra che non erano ancora sotto il dominio imperialista del Fuoco, e imprigiona Re Bumi (Utkarsh Ambudkar).

Cosa vuol dire la scena della cometa

L’ultima scena della prima stagione di Avatar – La leggenda di Aang compare tra i titoli di coda e non promette niente di buono: mostra, infatti, la cometa di Sozin all’orizzonte. Ogni cento anni la cometa passa vicino alla Terra donando ai dominatori del fuoco un potere accresciuto e straordinario: un’eventualità che, questa volta, potrebbe determinare la vittoria definitiva della Nazione del Fuoco sul resto del mondo.

Avatar stagione 2: cosa sappiamo

Al momento non ci sono ancora molti dettagli sulla trama e sul cast della seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang. I più ottimisti ipotizzano che la stagione 2 potrebbe uscire già nel corso del 2025, ma non ci sono conferme su questo punto.

Tenendo presente l’evoluzione della trama della serie animata di Nickelodeon, la seconda stagione dovrebbe mostrare l’evoluzione dei protagonisti da bambini a guerrieri, con il principe Zuko che inizia a domandarsi se non stia forse combattendo questa guerra dalla parte sbagliata. Aiutato da alcuni nuovi amici, Aang inizierà con maggiore convinzione il suo addestramento da Avatar per imparare a governare i quattro elementi.

Lo showrunner Albert Kim ha anticipato che potrebbero esserci dei salti temporali tra la prima e la seconda stagione. «Tutte le tre stagioni della serie animata di fatto si svolgono nel corso di un anno solare. Noi non possiamo farlo», ha detto Kim in un’intervista a Entertainment Weekly facendo ovviamente riferimento al fatto che gli attori protagonisti, giovanissimi, crescono e cambiano fisicamente tra una produzione e l’altra. «Abbiamo dovuto progettare soprattutto questa prima stagione per accogliere la possibilità che intercorresse del tempo tra la prima e la seconda stagione».