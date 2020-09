Se sei una persona spesso occupata al telefono, ti troverai sicuramente a dover fare i conti con il dubbio che qualcuno possa aver provato a chiamarti mentre impegnato in un’altra conversazione. Se vuoi fugare ogni dilemma ti consigliamo di attivare sul tuo smartphone l’avviso di chiamata. L’avviso di chiamata è un servizio che ti permetterà di ricevere dei segnali acustici o degli SMS che ti avviseranno quando qualcuno tenterà di chiamarti mentre la tua linea è occupata.

In questo modo, potrai decidere se interrompere la conversazione corrente per accogliere la chiamata in arrivo qualora dovesse essere urgente, oppure continuare la tua chiacchierata e richiamare in un secondo momento il nuovo numero. L’avviso di chiamata è un servizio offerto da tutti i principali operatori nazionali ad una tariffa gratuita. Se deciderai di farti avvisare via SMS potresti tuttavia dover pagare un servizio di costo irrisorio, il cui prezzo non supera solitamente i 10 euro all’anno. Ti stai chiedendo come fare per attivare l’avviso di chiamata? Leggi la guida che abbiamo preparato per te!

Come attivare e disattivare l’avviso di chiamate con TIM

Se hai TIM come operatore telefonico puoi scegliere tra due opzioni: essere avvisato con dei segnali acustici o con un SMS con il servizio LoSai e ChiamaOra.

Avviso di chiamata Standard: basta pigiare il codice *43# prima di avviare una chiamata. Dopo qualche istante ti arriverà un messaggio su schermo che dovrebbe confermarti l’attivazione del servizio. Successivamente, potrai verificare l’attivazione del servizio digitando il codice *#43# oppure disattivarlo digitando il codice #43# sul tuo smartphone.

Servizio LoSai e ChiamaOra: puoi attivarlo al costo di 1,90 euro ogni due mesi. Ti basterà chiamare il 40920 dal tuo cellulare e seguire le indicazioni della voce guida oppure effettuare l’operazione attraverso il portale MyTIM Mobile.

Come attivare e disattivare l’avviso di chiamata con Vodafone

Anche per Vodafone, i clienti possono scegliere tra un servizio standard gratis ed uno di SMS a pagamento.

Avviso di chiamata standard : basta aprire il dialer dello smartphone, selezione il taso “richiama” e digitare il codice *43#. Un messaggio di conferma ti notificherà la corretta ricezione del comando. Successivamente, potrai verificare lo stato del servizio usando il codice *#43# oppure disattivarlo componendo il codice #43#.

Servizio "Chiamami": questo servizio permette di ricevere un SMS di notifica con la lista delle chiamate ricevute nel corso delle ultime 48 ore mentre il cellulare era occupato o non raggiungibile ad un costo di 12 cent al giorno (se non incluso nel piano tariffario). Per attivarlo puoi chiamare il 190 oppure utilizzare il sito dell'operatore.

Come attivare e disattivare l’avviso di chiamata con Wind Tre

Così come gli altri operatori, Wind Tre ti dà la possibilità di scegliere tra il servizio di avviso standard ed uno tramite SMS. Vediamo nei dettagli come funzionano.

Avviso di chiamata standard: apri il dialer dello smartphone, componi il codice il codice *43# e pigia dunque sul tasto per avviare la chiamata (la cornetta verde). Entro pochi secondi un messaggio di conferma dovrebbe notificarti la corretta attivazione. Potrai successivamente verificare lo stato di attivazione del servizio digitando il codice *#43#, oppure disattivarlo componendo il codice #43#.

Servizio “Ti ho cercato”: si tratta di un servizio di notifica via SMS che permette di ricevere dei messaggi relativi alle chiamate ricevute mentre la propria linea era occupata o non raggiungibile nelle ultime 48 ore del costo di 19 cent a settimana. Si può attivare contattando il 403020 oppure tramite l’area clienti del sito WindTre.

Come attivare e disattivare l’avviso di chiamata con Iliad

Se sei infine un cliente Iliad e vuoi attivare l’avviso di chiamata ecco le due opzioni a tua disposizione.

Avviso di chiamata standard: inserisci il codice*43# e clicca successivamente invio sul dialer. In poco tempo, un SMS ti confermerà l’attivazione del servizio. Per verificare lo stato dell’avviso di chiamata dovrai digitare il codice *#43#, per disattivarlo #43#.