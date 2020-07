Baby 3, l'ultima stagione arriva a settembre su Netflix

Un video pubblicato sui canali social di Netflix è bastato per riaccendere la passione di chi ha amato la serie TV Baby, uno dei primi contenuti originali realizzati in Italia dalla piattaforma di video streaming. Il video trailer è servito per annunciare l’arrivo a settembre 2020 della terza e ultima stagione di Baby, una serie TV che ha trattato un tema molto particolare e che ha interessato migliaia di italiani.

La serie TV, infatti, si basa su una storia vera: il giro di baby-prostitute scoperto dalle forze dell’ordine alcuni anni fa e che riguardava ragazze della “Roma bene”. Ragazzine (allora erano minorenni) che erano finite in un giro di prostituzione che riguardava persone facoltose. La serie TV parte dalla storia vera e racconta le vicissitudini di Chiara e Ludovica, due ragazze che frequentano il liceo privato Collodi e che a entrano a far parte di un giro di baby-squillo. La prima e la seconda stagione di Baby ci hanno mostrato un mondo particolare e allo stesso tempo surreale, tanto da sembrare quasi finto. E invece è tutto reale. La terza stagione di Baby chiuderà la storia e ci mostrerà come andrà a finire.

Quando esce Baby 3

Netflix ha annunciato che Baby 3 uscirà a settembre 2020. La terza e ultima stagione della serie TV metterà fine alla storia che ha visto come protagoniste Chiara e Ludovica. Baby 3 dovrebbe essere composto in totale da otto episodi della durata di circa 40-50 minuti. Netflix è riuscita a rispettare la tabella di marcia e a non ritardare l’uscita della serie TV: le riprese, infatti, erano terminate poco prima dell’inizio del lockdown e il periodo di quarantena è stato utilizzato per la post-produzione.

Il trailer mostra alcune scene di Baby 3 in cui Chiara e Ludovica sono ancora più legate e unite in una storia che le ha portate a conoscere un mondo malato.

Come vedere Baby su Netflix

In attesa del rilascio ufficiale di Baby 3, è possibile rivedere su Netflix le prime due stagioni della serie TV. Per farlo è necessario essere abbonati e utilizzare un dispositivo compatibile con la piattaforma. Per guardare in streaming Baby bisogna lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cercare Baby. Apparirà sullo schermo un box con la serie TV Baby e cliccandoci si aprirà la scheda dedicata dove sarà possibile scegliere quale puntata rivedere.