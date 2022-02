Bang Bang Baby: di cosa parla la nuova serie Amazon Original

Amore, violenza e crimine nella Milano di fine anni Ottanta. Si potrebbe riassumere così una delle più attese novità del 2022 di Prime Video, ovvero Bang Bang Baby. È questo il titolo della serie tv Amazon Original italiana che farà quest’anno il suo debutto sulla piattaforma di streaming.

Prime Video ha diffuso da pochi giorni il teaser trailer della serie tv creata da Andrea Di Stefano, nel quale già si intuiscono due elementi fondamentali: la feroce determinazione della giovane protagonista e le cupe atmosfere della città lombarda che, all’apparenza sfarzosa, nasconde angoli foschi e violenti. Le dieci puntate, prodotte da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società di Fremantle, sono dirette da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito. La scrittura degli episodi è di Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni con il già citato creatore, Andrea Di Stefano.

Di cosa parla Bang Bang Baby

La protagonista della serie tv, che è un crime drama in piena regola, è la giovanissima Alice, che nel corso delle puntate subisce un cambiamento radicale. Inizialmente timida, insicura e riservata, l’adolescente diventa la componente più giovane di un’organizzazione criminale attiva a Milano alla fine degli anni Ottanta.

Per essere accettata nel clan deve, ovviamente, tirare fuori tutta la sua ferocia, freddezza e risolutezza. A spingerla verso la malavita non sono però, come si potrebbe pensare, i soldi. Ad Alice non interessano nemmeno l’ambizione né il desiderio di potere. A muoverla è un desiderio tanto semplice quanto struggente: conquistare l’amore di suo padre.

Chi recita in Bang Bang Baby

Gli attori principali di Bang Bang Baby sono Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano. Fanno parte del cast anche Antonio Gerardi e Giuseppe De Domenico.

Quando esce Bang Bang Baby

La data di uscita esatta della serie tv non è ancora stata annunciata. Quel che è certo è che l’esordio avverrà nella primavera di quest’anno in esclusiva su Prime Video.

