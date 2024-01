Fonte foto: John Russo/David Reiss

Iniziano a febbraio in Thailandia le riprese della terza stagione di The White Lotus, la pluripremiata serie satirica firmata da Mike White che nelle precedenti stagioni ha fatto tappa alla Hawaii e in Sicilia. L’ambientazione asiatica era già stata anticipata negli scorsi mesi, così come il tema generale dei nuovi episodi, ovvero il rapporto con la spiritualità e con la religione. È già noto da tempo anche il fatto che nel cast tornerà un volto noto al pubblico dalle precedenti stagioni, mentre il resto degli interpreti è nuovo di zecca ed è appena stato annunciato.

Il cast di The White Lotus 3

Nella terza stagione di The White Lotus, come noto, tornerà Natasha Rothwell, già vista nella prima stagione della serie antologica. Nei nuovi episodi l’attrice vestirà ancora i panni di Belinda Lindsey, che nella prima stagione era la direttrice del centro benessere del resort hawaiano della catena White Lotus e aveva stretto un rapporto particolare con la lunatica e stravagante Tanya McQuoid, interpretata da Jennifer Coolidge.

Nel cast di The White Lotus 3 ci sono poi Michelle Monaghan, Jason Isaacs e Dom Hetrakul (nella foto, da sinistra a destra). Monaghan, statunitense, 47 anni, è famosa soprattutto per aver recitato nella prima stagione di True Detective e in precedenza nella commedia Kiss Kiss, Bang Bang con Val Kilmer e Robert Downey Jr. e nel film Mission: Impossible III con Tom Cruise.

Isaacs invece, britannico classe 1963, è stato Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter e ha recitato, tra le altre cose, in Il Patriota, Peter Pan, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente e Star Trek: Discovery. Hetrakul, classe ’76, ha invece una lunga esperienza in programmi, film e serie tv in Thailandia, suo Paese natale.

Nel cast di The White Lotus 3 ci sono inoltre la modella e attrice statunitense Leslie Bibb, l’attrice statunitense di lunga esperienza Parker Posey e l’attore Tayme Thapthimthong, che negli ultimi anni ha avuto ruoli in Mechanic: Resurrection, Skin Trade: Merce umana e Farang. The White Lotus è creata, scritta e diretta da Mike White, che è anche produttore esecutivo con David Bernad e Mark Kamine.

The White Lotus 3: dove si svolgono le riprese

The White Lotus 3 è ambientata in Thailandia: nello specifico, le riprese si svolgeranno a Koh Samui, Phuket e Bangkok. Come nelle prime due stagioni, anche nei nuovi episodi la trama ruoterà attorno alle vicende di un gruppo di personaggi che si trovano in vacanza o lavorano nel resort White Lotus locale.

Quando esce The White Lotus 3

La terza stagione di The White Lotus, serie tv targata HBO, uscirà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dove sono già disponibili le prime due stagioni. La data esatta del debutto non è ancora nota: considerando che le riprese devono ancora cominciare, è possibile che i nuovi episodi usciranno tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.