How to Date Billy Walsh, una commedia romantica british

How to Date Billy Walsh è una commedia romantica in arrivo nelle prossime settimane su Prime Video. Il cast e la trama del film con Sebastian Croft e Charithra Chandran

How to Date Billy Walsh è una nuova commedia romantica in arrivo su Prime Video il prossimo 5 aprile. Un film di cui si è parlato molto negli ultimi tempi e che, dopo essere stato posticipato di oltre sette mesi a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood, finalmente arriva sulla piattaforma streaming di Amazon.

La pellicola sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio in più di 240 paesi in tutto il mondo e, naturalmente, tra questi c’è anche l’Italia.

La trama di How to Date Billy Walsh trama

How to Date Billy Walsh è una teen rom-com (termine che in italiano si può tradurre commedia romantica adolescenziale) prodotta nel Regno Unito.

I protagonisti sono Amelia e Archie, amici sin dall’infanzia che condividono praticamente tutto della loro vita. Tuttavia Archie è perdutamente innamorato di Amelia sin da quando si sono conosciuti e quando trova il coraggio di dirglielo le cose non vanno come sperato.

Intanto Amelia è innamorata di Billy Walsh, un nuovo studente arrivato dagli Stati Uniti; un sentimento che potrebbe incrinare il rapporto con Archie che, da parte sua, farà di tutto per far allontanare i due nel tentativo di curare il suo cuore infranto e di ritrovare la sua amica.

Ma più il protagonista cerca di tenere lontani i due ragazzi e più questi si avvicinano e quando capisce che così facendo potrebbe perdere la sua migliore amica, dovrà trovare un modo per aggiustare le cose.

How to Date Billy Walsh, il cast

Molti i nomi noti nel cast del film in arrivo su Prime Video. Tra questi, ad esempio, troviamo i due protagonisti Sebastian Croft (Game of Thromes, Dampyr, Penny Dreadfull e Heartstopper) nel ruolo di Archie mentre Charithra Chandran (Eternals, Bridgerton e Star Wars: Visions) veste i panni di Amelia.

Ai due si unisce anche Tanner Buchanan (Modern Family, Grey’s Anatomy e Cobra Kai) che interpreta Billy Walsh.

Tra gli altri nomi del cast troviamo anche Nick Frost (Paul), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Guz Khan (Army of Thieves), Lucy Punch (Motherland) e Daisy Jelley (London Kills).

Dietro la macchina da presa c’è Alex Pillai (Bridgerton, Le terrificanti avventure di Sabrina e Mystery House) mentre della sceneggiatura si sono occupati Greer Ellison e Alexander J. Farrell.

Dove vedere How to Date Billy Walsh

Come detto in apertura How to Date Billy Walsh sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal prossimo 5 aprile.

Al momento non sappiamo ancora se per l’Italia verrà mantenuto il titolo originale o se, invece, la piattaforma di streaming deciderà per una traduzione letterale o se, invece, preferirà un titolo nuovo.