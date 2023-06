Belen e Cecilia Rodriguez nel cast di Celebrity Hunted 4

Chi saranno i fuggitivi nella quarta stagione dello show Original italiano Celebrity Hunted – Caccia all’uomo? Per l’uscita delle nuove puntate del reality thriller manca ancora un po’ (l’appuntamento è per il 2024), ma intanto Prime Video ha già annunciato i nomi degli otto personaggi che dovranno fuggire cercando di non farsi catturare dal team di "cacciatori". Si tratta di Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Come funziona Celebrity Hunted

Prodotta da Endemol Shine Italy, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un reality thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in Italia tentando di rimanere anonimi e non rintracciabili. Sulle loro tracce ci sarà un gruppo di analisti, investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker che potranno ricorrere a qualunque mezzo legale pur di rintracciare le celebrità: ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di video sorveglianza e sistemi di riconoscimento delle targhe.

Chi partecipa a Celebrity Hunted 4

L’attore Raoul Bova partecipa a Celebrity Hunted in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales. Raoul Bova ha debuttato come attore in Una storia italiana per la regia di Stefano Reali. In seguito, è stato protagonista di alcune delle serie tv di maggior successo, come Buongiorno mamma e Don Matteo. Ora è sul set della seconda stagione de I Fantastici 5, dove si affronta il tema della disabilità giovanile. Inoltre, presto il pubblico lo vedrà nel film film Greta e le favole vere.

Rocío Muñoz Morales, invece, è nata a Madrid e ha alle spalle esperienze nel mondo della moda e della danza, oltre che del cinema e della tv. Nel 2012 recita nel film di Paolo Genovese Immaturi – Il Viaggio e qualche anno dopo è la protagonista della serie Un Passo Dal Cielo su Rai1. Più di recente (settembre 2022) è stata madrina della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e attualmente è in onda come conduttrice al fianco di Massimo Ranieri nello show Tutti I Sogni Ancora In Volo.

Un’altra coppia di partecipanti allo show è composta dalla modella e star televisiva Belen Rodriguez e dalla sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez. Belen ha iniziato la sua carriera a 17 anni come modella in Argentina, negli Stati Uniti e in Messico e ha in seguito consolidato la sua carriera in Italia. Ha partecipato negli anni a numerosissimi programmi tv, con qualche esperienza al cinema. Dal 2014 ha avviato alcuni progetti imprenditoriali nel campo della moda, anche insieme alla sorella. Cecilia Rodriguez si è invece trasferita in Italia a 18 anni per stare vicina alla sorella maggiore. Ha partecipato a vari reality show e ha avuto alcune esperienze come modella e conduttrice. È imprenditrice e co-founder, insieme a Belen, del brand Me Fui (costumi), Hinnominate (abbigliamento) e Qlhype, piattaforma di vendita al dettaglio di moda online.

Celebrity Hunted: chi sono Guè ed Ernia

Il rapper Guè e il cantante Ernia formano un’altra delle coppie di Celebrity Hunted 4. Guè, all’anagrafe Cosimo Fini, è nato a Milano nel 1980 ed è uno dei rapper più influenti e rispettati in Italia. I suoi ultimi lavori sono l’album GVESVS del 2021 (doppio disco di platino) e Madreperla, uscito nel 2023 e già certificato disco di platino. Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, è originario di Milano e ha 29 anni. Nel 2020 ha pubblicato l’album Gemelli, che riscuote grande successo. Nel 2022 è uscito invece il suo quarto album Io non ho paura, certificato disco di platino.

Il cast di Celebrity Hunted 4

A chiudere il cast di Celebrity Hunted 4 sono i comici Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Lodigiani è ballerina, comica, attrice e conduttrice e nel 2023 ha fatto parte del cast della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. Recita anche nei video de il Milanese Imbruttito. Dal 2022 partecipa al podcast Dungeons & Deejay. Anche Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, è attore, comico e conduttore radiofonico e ha preso parte al comedy show LOL. Già protagonista con Maccio Capatonda di numerosi trailer umoristici trasmessi all’interno dei programmi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì, nel 2021 è nel cast della serie Tutta colpa di Freud.