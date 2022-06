Belkin annuncia la nuova gamma di cuffiette SoundForm

Belkin ha presentato sul mercato tre nuovi modelli di auricolari, tutti in-ear, di cui due disponibili in Italia: Belkin SoundForm Immerse, Belkin Soundform Play e Belkin SoundForm Nano. Tre tipologie di uso e tre fasce di prezzo notevolmente diverse, che vedono in prima linea il modello premium Belkin SoundForm Immerse.

Belkin, che nasce negli anni 80 negli Stati Uniti come azienda produttrice di router, è stata poi acquisita nel 2018 da Foxconn, colosso cinese dell’elettronica. La caratteristica di Belkin è di avere una spiccata vocazione all’innovazione tecnologica. Tant’è che risulta tra le aziende autorizzate alla produzione di accessori compatibili con Apple cosa che permette agli auricolari in questione possono essere abbinati a un iPhone o iPad ed essere poi ritrovati con la funzione Dov’è/Find My. Ma a un prezzo, che seppure collocato nella fascia premium, resta notevolmente inferiore rispetto agli accessori con il logo della melamorsicata. Infine, la Belkin è tra le poche aziende a presentare una linea di auricolari per bambini con caratteristiche specifiche, i SoundForm Nano.

SoundForm Immerse: caratteristiche tecniche

Il prezzo più elevato di Belkin SounForm Immerse, rispetto agli altri due modelli, è giustificato dal fatto che gli auricolari Belkin SoundForm Immerse presentano la tanto ambita tecnologia Hybrid ANC (Active Noise Cancellation), ossia l’ANC Ibrido, il sistema più costoso ma più efficace per la cancellazione attiva del rumore perché si basa, contemporaneamente, sul suono rilevato dai microfoni interni ed esterni.

Troviamo inoltre, driver dinamici da 12 millimetri a doppio strato e una batteria con 31 ore di autonomia dichiarata: 7 ore di riproduzione per gli auricolari, più 24 ore con la custodia di ricarica.

Altra caratteristica interessante è rappresentata dal chip per connessione Multipoint che consente di utilizzare il Bluetooth in contemporanea su più dispositivi collegati. Infine, compatibile con la rete Apple Find My per individuare la custodia di ricarica.

Gli auricolari Belkin Sound Form Immerse sono disponibili negli Stati Uniti al prezzo di 179,99 dollari.

Belkin SoundForm Play: caratteristiche tecniche e prezzo

I Belkin SounForm Play (in foto d’apertura) sono il modello base, compatibile con iPhone a un prezzo decisamente contenuto. Infatti troviamo una coppia di microfoni in ogni gemma e una batteria che, dichiara l’azienda, offre 38 ore di autonomia, tra 8 ore di riproduzione per gli auricolari, più 30 ore nella custodia di ricarica.

Il dato interessante riguarda la ricarica rapida USB-C di 10 minuti per ottenere 60 minuti di riproduzione e 1,5 ore per la ricarica completa di custodia e auricolari. Questi ottimi dati di autonomia dipendono anche dal fatto che queste cuffiette non hanno ANC: niente cancellazione attiva del rumore, quindi.

Però troviamo la connessione Bluetooth 5.2 e comandi touch in entrambi gli auricolari, cosa molto comoda nell’uso quotidiano. Gli auricolari Belkin SoundForm Play sono disponibili anche in Italia e su Amazon al prezzo di 59,99 euro.

Belkin SoundForm Play

Belkin Soundform Nano: caratteristiche tecniche e prezzo

Gli auricolari Belkin Soundform Nano sono dispositivi con pochi concorrenti: sono cuffiette per bambini, progettati per adeguarsi alle orecchie più piccole e delicate dei nostri figli e nipoti.

Infatti, la prima caratteristica riguarda il limite di volume a 85 dB che protegge l’udito giovane e sensibile dai suoni forti. Troviamo, inoltre 5 taglie di gommini diverse incluso extra-extra piccolo, per una vestibilità sempre comoda man mano che il bambino cresce.

Gli auricolari offrono fino a 5 ore di riproduzione continua, con ulteriori 19 ore di durata della batteria nella custodia di ricarica. Custodia e auricolari si ricaricano completamente in sole 2 ore con il cavo micro-USB incluso.

Belkin Soundform Nano – Auricolari True Wireless per bambini