Black Friday 2022: le migliori offerte di Oppo

Tra le aziende che partecipano alle offerte Black Friday su Amazon c’è anche Oppo che propone moltissimi dispositivi di ultima generazione: modelli di smartphone o auricolari arrivati in Italia da pochi mesi e per questa occasione già scontatissimi.

Le occasioni sono davvero numerose e alcune sono molto interessanti. Ecco alcuni affari davvero allettanti.

Oppo Find X5 Pro: l’offerta Black Friday

Oppo Find X5 Pro non ha bisogno di presentazioni: è il top di gamma che è riuscito a sfidare il Samsung Galaxy S22 Ultra sia per la qualità delle fotocamere sia per il design, che sul retro è caratterizzato da una finitura in elegante ceramica.

Oltre che per il chip principale, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Oppo Find X5 Pro si caratterizza per processore proprietario MariSilicon X, dedicato esclusivamente all’elaborazione di foto e video, e per 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display AMOLED misura 6,7 pollici e ha una luminosità di picco di 1.300 nit e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, mentre il comparto fotografico è da primo della classe: sensore principale da 50 MP con stabilizzazione sia del sensore che della lente, zoom ottico 2x da 13 MP e sensore ultra grandangolo da 50 MP. La calibrazione del colore è firmata Hasselblad. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 80W (wireless da 50W e ricarica inversa a 10W). In più il top di gamma premium di Oppo ha anche la certificazione IP68, la più completa contro polvere e acqua.

Il prezzo di listino dell’Oppo Find X5 Pro è chiaramente molto elevato, pari a 1.129,99 euro. Ma grazie all’offerta Black Friday in corso su Amazon il prezzo di Oppo Find X5 Pro scende a 949,99 euro (-16%, -180 euro).

Oppo Find X5 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Oppo Find X5: l’offerta Black Friday

L’Oppo Find X5 è la versione standard della lineup arrivata in Italia lo scorso marzo. Il processore scelto è il Qualcomm Snapdragon 888, il miglior chip dell’anno scorso, in questo caso affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Resta il secondo processore MariSilicon X per l’elaborazione delle immagini.

Il display AMOLED misura 6,55 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 1.000 nit.

Le fotocamere sono le stesse del fratello maggiore Oppo X5 Pro: una coppia di sensori Sony IMX766 da 50 MP (grandangolare e ultra grandangolare) e dal sensore da 13 MP zoom 2X. La fotocamera anteriore è sempre da 32 MP. La batteria ha una capacità di 4.800 mAh e la ricarica è SuperVooc da 80W, ricarica wireless AirVooc da 30W (con ricarica inversa a 10W).

Il prezzo di listino dell’Oppo Find X5 è di 799,99 euro, ma scende a 549,99 euro (-31%, -250 euro) grazie allo sconto Amazon Black Friday

Oppo Find X5 – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 12/256 GB

Oppo Reno 6 Pro 5G: l’offerta Black Friday

Oggi definiamo l’Oppo Reno 5 Pro 5G un "quasi top di gamma", ma quando è arrivato sul mercato italiano nel marzo del 2021 era a tutti gli effetti un telefono premium. Il processore a bordo, infatti, è il Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a 12/256 GB.

Il display dai bordi curvi è di tipo AMOLED e misura 6,55 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e picco di luminosità di 1.000 nit.

Il gruppo fotocamere è di tutto rispetto: sul retro sono presenti ben 4 sensori, il principale è un Sony IMX766 da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 16 MP, un teleobiettivo da 13 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica rapida è da 65W.

Il prezzo di listino dell’Oppo Reno 6 Pro è di 799,99 euro ma grazie all’offerta Black Friday su Amazon crolla a 399,99 euro (-50%, -400 euro).

Oppo Reno 6 Pro- Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G – Versione 12/256 GB

Oppo Watch Free: l’offerta Black Friday

Oppo Watch Free è lo smartwatch di Oppo che ha debuttato in Italia a febbraio. Ha un display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici, touch, e nessun pulsante fisico.

Grazie al sensore di movimento a 6 assi e di uno per la frequenza cardiaca riesce a monitorare automaticamente 4 modalità sportive, su 100 tipi di allenamento complessivi. Rileva eventuali anomalie cardiache e invia alert in caso di aritmie. Con la funzione OSleep è possibile conoscere la quantità e qualità del sonno. La batteria dura fino a 14 giorni.

Il prezzo di listino dello smartwatch Oppo Watch Free è di 99,99 euro ma grazie alo sconto Black Friday in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 48,99 euro (-51%, -51 euro).

Oppo Watch Free – Display 1,64 pollici

Oppo Enco Air 2: l’offerta Black Friday

Gli auricolari Oppo Enco Air 2 hanno fatto il loro debutto in Italia lo scorso maggio. I driver da 13,4 millimetri sono placcati in titanio, cosa che migliora la qualità del suono a tutte le frequenze.

Le cuffiette sono dotate di connessione Bluetooth 5.2 e controlli touch. Non manca la cancellazione attiva del rumore, una bassa latenza (fino a 80 ms) e una batteria che dura (con la custodia) fino a 24 ore.

Le Oppo Enco Air 2 costano di listino 49,99 euro ma con l’offerta Amazon Black Friday sono scontati a 39 euro (-22%, -10,99 euro).

Oppo Enco Air 2 – Controlli smart touch