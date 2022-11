Black Friday 2022: le migliori offerte di Xiaomi e Redmi

Tra i più importanti marchi di elettronica che stanno partecipando attivamente alla Black Week, cioè la settimana di sconti su Amazon in vista del Black Friday, c’è anche Xiaomi che per l’occasione sta proponendo tantissime offerte su prodotti di vario genere. Come ben sappiamo, infatti, ormai Xiaomi non produce solo telefoni ma tantissimi altri dispositivi elettronici (anche con altri marchi), ad esempio i robot aspirapolvere. Ecco le offerte più interessanti sui prodotti Xiaomi, alcune delle quali sono davvero da prendere al volo perché lo sconto e fortissimo.

Xiaomi 12X: l’offerta Black Friday

Xiaomi 12X è uno smartphone che rientra nella categoria dei "quasi top", la fascia medio-alta al confine con i top di gamma veri e propri. Ha un processore Qualcomm Snapdragon 870 5G e 8/256 Gb di memoria, configurazione più che sufficiente per un uso intenso con tutte le app moderne, giochi compresi.

Il display è di tipo AMOLED, misura 6,28 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1.100 nit di luminosità. Tutti valori ottimi, da fascia alta e non certo media.

Sul retro dell Xiaomi 12X si trovano tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico, un sensore da 13 MP ultra grandangolare e un sensore macro da 5 MP. Il sensore anteriore, posto nel foro centrale, è da 32 MP. Non manca la connessione Bluetooth 5.1, il chip NFC e una buona batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 67W.

Il prezzo di listino dello Xiaomi 12X è di 699,90 euro ma con l’offerta Black Friday di Amazon scende a 499,90 euro (-29%, -200 euro).

Xiaomi 12X – Qualcomm Snapdragon 870 5G – Versione 8/256 GB

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: l’offerta Black Friday

Lo smartphone Redmi Note 11 Pro è uno tra i migliori telefoni di gamma media. Ha il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di storage per l’archiviazione di app, foto, video e documenti personali.

Il display è un Super AMOLED da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit. Nonostante lo schermo sia un AMOLED, il lettore per le impronte digitali è stato posto di lato e non sotto il display..

Le fotocamere posteriori sono tre: un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie, invece, ha un sensore da 16 MP. Non manca il chip NFC, il Bluetooth 5.1 e una ottima batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W.

Il prezzo di listino dello Xiaomi Redmi Note 11 è di 399,90 euro ma grazie all’offerta Black Friday è possibile acquistarlo a 279,90 euro (-30%, -120 euro).

Redmi Note 11 Pro 5G – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/128 GB

Xiaomi Watch S1: l’offerta Black Friday

Xiaomi produce (e sconta, durante la Black Week) anche una gamma di smartwatch e la settimana del Black Friday è l’occasione buona per provarne uno. Xiaomi Watch S1 ha uno schermo AMOLED da 1,43 pollici, la cassa in acciaio ed è un dispositivo molto completo, assolutamente in linea con i concorrenti migliori.

Attraverso i sensori biometrici è possibile conoscere la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di stress, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Le attività di monitoraggio del fitness includono 117 modalità di allenamento e 19 workout per atleti.

Xiaomi Watch S1 ha il GPS, quindi non sarà necessario avere anche lo smartphone per il tracciamento dei percorsi durante gli allenamenti all’aperto, e ha anche l’NFC per i pagamenti contactless e persino l’assistente vocale Amazon Alexa. Resiste in acqua ad una pressione fino a 5 atmosfere (50 metri), quindi si può usare anche durante il nuoto.

Infine, la batteria: ha una capacità di 470 mAh e secondo il produttore è sufficiente per 12 giorni di autonomia.

Il prezzo di listino dello smartwatch Xiaomi Watch S1 è di 249,99 euro ma con l’offerta è scontato a 199,99 euro (-20%, -50 euro).

Xiaomi Watch S1 – Display AMOLED 1,43 pollici – Con GPS ed NFC

Redmi Buds 4: l’offerta Black Friday

Gli auricolari in-ear Redmi Buds 4 sono arrivati in Italia pochi mesi fa. Hanno driver dinamici da 10 millimetri e la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 35 decibel. Sono certificate IP54 contro polvere, sudore, umidità e schizzi di acqua. La connessione è Bluetooth 5.2 , superiore alla media, mentre l’autonomia è di 6 ore che arrivano a 30 ore con la custodia.

Il prezzo di listino degli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 è di 69,22 euro ma per il Black Friday su Amazon sono stati scontati a 59,99 euro (-13%, – 9,23 euro).

Xiaomi Redmi Buds 4 – Auricolari in-ear True Wireless – Con ANC

Mi Robot 2 Ultra: l’offerta Black Friday

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato della stazione di ricarica e svuotamento della polvere. All’interno del robot è presente un contenitore da 550 millilitri per la polvere e una vaschetta da 450 millilitri per l’acqua. La potenza di aspirazione del robot è alta: 4.000 pascal.

Nella stazione di ricarica c’è il sacchetto della polvere da 4 litri e il flusso d’aria che aspira la polvere dal robot per portarla al sacchetto è veramente potente: 16.500 pascal.

Grazie al sensore frontale ToF 3D il Mi Robot 2 riconosce gli ostacoli e riesce a evitarli, mentre con il laser costruisce una mappa della casa e la trasferisce all’app.

Dall’app Xiaomi Home si possono impostare le barriere virtuali, impedire al robot Xiaomi Mi Vacuum Mop 2 Ultra di entrare in aree interdette e settare tutte le impostazioni. Si possono impostare inoltre anche 3 modalità di lavaggio per i pavimenti a seconda del grado di sporco.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh che assicura la pulizia, secondo Xiaomi, di 240 metri quadrati di superficie.

Il prezzo di listino del robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è di 749,99 euro ma con l’offerta in corso su Amazon per il Black Friday è scontato a 599,99 euro (-19%, -150 euro).

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – Con stazione di ricarica e scarico della polvere