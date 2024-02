Fonte foto: Xiaomi

In occasione del Mobile World Congress 2024, Xiaomi ha annunciato diverse novità. Oltre ai nuovi smartphone come lo Xiaomi 14 Ultra, infatti, la casa cinese ha sfruttato il palcoscenico della fiera di Barcellona per svelare tre nuovi wearable in arrivo sul mercato europeo. Si tratta della Xiaomi Smart Band 8 Pro e degli smartwatch Xiaomi Watch S3 e Xiaomi Watch 2. Questi due dispositivi si differenziano per vari aspetti e, soprattutto, per il software con il Watch S3 che propone HyperOS e il Watch 2 che è basato ancora su Wear OS.

Xiaomi Watch S3: caratteristiche e prezzo

Tra le novità per la gamma Xiaomi c’è spazio anche per il nuovo Xiaomi Watch S3, smartwatch dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,43 pollici e di una scocca realizzata in lega leggera di alluminio. C’è la funzione always On Display (AOD), quindi per vedere le informazioni principali non serve risvegliare lo smartwatch.

Il dispositivo, già svelato in Cina alcuni mesi fa, è dotato del nuovo sistema Xiaomi HyperOS. A disposizione degli utenti ci sono oltre 150 modalità sportive, il sistema di rilevamento della posizione GNSS dual-band L1+L5 e la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra oltre 180 opzioni gratuite. Da notare che il dispositivo ha la ghiera sostituibile per personalizzare il look dello smartwatch.

Per quanto riguarda l’autonomia, grazie alla batteria integrata da 486 mAh, Xiaomi dichiara fino a 15 giorni di utilizzo tipico e fino a 5 giorni in caso di utilizzo con display AOD. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, bastano 5 minuti per ottenere fino ad un massimo di 2 giorni di autonomia (in base all’utilizzo medio).

Lo smartwatch integra il chip NFC per i pagamenti con carte Mastercard e ha varie opzioni per il monitoraggio della salute, con l’introduzione del nuovo modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca a 12 canali che migliora l’accuratezza delle rilevazioni.

Il dispositivo di casa Xiaomi è già disponibile in Italia nelle varianti Black e Silver. Il prezzo di lancio dello Xiaomi Watch S3 è di 149,99 euro. Entrambe le versioni del nuovo smartwatch sono acquistabili anche su Amazon.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch 2: caratteristiche e prezzo

Xiaomi Watch 2 è dotato di display AMOLED circolare da 1,43 pollici. In questo caso, si tratta di uno smartwatch con Wear OS che garantisce la possibilità di utilizzare oltre 200 app di terze parti. Sotto la scocca, c’è il chip Snapdragon W5+ Gen 1 con processo produttivo da 4 nm e architettura dual core oltre a una batteria da 495 mAh, per un’autonomia fino a 65 ore in caso di utilizzo tipico, e 32 GB di storage. Lo smartwatch pesa 37 grammi.

Tra le funzioni di Xiaomi Watch 2 troviamo la possibilità di monitorare oltre 160 modalità sportive ed anche una nuova funzionalità per la gestione da remoto della fotocamera dello smartphone, con anteprime delle immagini per scattare foto e registrare video (da Xiaomi 13/13T/14, ma l’anteprima video è disponibile solo per gli Xiaomi 14).

C’è il sistema di rilevazione della posizione GNSS dual-band L1+L5 e il chip NFC per i pagamenti con Google Wallet. Per il monitoraggio della salute, inoltre, c’è spazio per il nuovo sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca oltre a un nuovo algoritmo per il monitoraggio del sonno, che utilizza anche i dati sull’ossigeno nel sangue.

Il nuovo Xiaomi Watch 2 è disponibile in Italia nelle versioni Black e Silver. Il prezzo di lancio è di 199,99 euro.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Smart Band 8 Pro: caratteristiche e prezzo

La Xiaomi Smart Band 8 Pro è la nuova proposta della casa cinese per la sua gamma di smartband. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 1,74 pollici (quindi più grande rispetto alla Smart Band 8 che si ferma a 1,62 pollici) con risoluzione di 336 x 480 pixel e refresh rate di 60 Hz.

La nuova band è spessa 9,99 mm e pesa appena 22,5 grammi, includendo una cornice metallica e un vetro Gorilla Glass Victus. C’è anche il sensore per la regolazione automatica della luminosità del display, personalizzabile con oltre 200 quadranti.

La smartband è abbinata a cinturini a sgancio rapido su entrambi i lati. Ci sono oltre 150 modalità sportive tra cui scegliere e non mancano le funzioni di monitoraggio della salute, con anche un nuovo modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca a 4 canali per la rilevazione dei dati in tempo reale.

Il dispositivo integra una batteria da 289 mAh e, secondo l’azienda, garantisce fino al 23% di autonomia in più rispetto al modello precedente, con la possibilità di durare fino a 14 giorni in caso di utilizzo tipico. Da segnalare anche il rilevamento della posizione GNSS integrato che permette la geolocalizzazione anche senza smartphone abbinato.

La nuova Xiaomi Smart Band 8 Pro arriva in Italia in due colorazioni (Black e Light Grey) e con un prezzo di 79,99 euro.