Black Friday Amazon continua: le nuove offerte della settimana

Amazon prosegue con la sua iniziativa del Black Friday Anticipato con nuove offerte per la settimana dal 9 novembre. Per chi vuole approfittare dello shopping pre-natalizio a prezzi scontati l’e-commerce di Jeff Bezos offre sempre nuove categorie di prodotti da smartphone e PC ad accessori per il gaming e videogiochi.

Il Black Friday 2020 inizierà il prossimo 27 novembre per concludersi con il consueto Cyber Monday del 20 novembre, una giornata di sconti dedicati ai prodotti di elettronica. In attesa della Black Week, Amazon ha lanciato il 26 ottobre il suo Black Friday Anticipato, proponendo fino al 19 novembre sconti offerte su una vasta gamma di prodotti che ogni settimana viene ampliata. A partire dal 9 novembre si potranno trovare interessanti offerte su diversi smartphone di vari brand, oltre che sconti dedicati ai gamers nell’Amazon Gaming Stores tra tastiere, mouse e cuffie per migliorare l’esperienza di gioco sia al PC che da console come quelle di PlayStation e Xbox.

Black Friday Anticipato, offerte dedicate ai gamer

Dopo la Vinyl Week di Amazon dedicata agli appassionati di musica, le offerte del Black Friday Anticipato a partire dal 9 novembre si concentrano sul mondo dei gamer. Gli appassionati di videogame potranno trovare nell’apposita sezione dell’Amazon Gaming Store tastiere retroilluminate RGB, mouse ergonomici, controller e soprattutto una vasta scelta di cuffie per il gaming a prezzi scontati.

Black Friday Anticipato, giochi in offerta

La settimana del Black Friday Anticipato di Amazon offre interessanti offerte anche nella sezione dedicata ai giochi da tavolo con sconti fino al 40% per titoli classici come Monopoly, disponibile in diverse varianti, Catan e Passa la bomba. Il focus delle offerte della settimana riguarda anche i giochi creativi ed educativi per i più piccoli, come Play-Doh e i Sapientino Pet di Clementoni.

Non solo Black Friday: le altre offerte Amazon

Oltre alle offerte del Black Friday in anticipo, gli utenti potranno trovare l’idea regalo perfetta per i propri familiari e amici lasciandosi ispirare dalle altre sezioni dell’e-commerce, che suggeriscono i prodotti più venduti nelle 24 ore precedenti e le ultime novità arrivate online.

Scopri i Bestseller e Prodotti del momento, una selezioni dei migliori prodotti su Amazon.it.