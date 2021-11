Black Friday Amazon: le prime offerte sono già online

Che il Black Friday di Amazon sarebbe iniziato ben prima del 26 novembre (ultimo venerdì del mese, data tradizionale di inizio degli sconti in America) era già chiaro a tutti da tempo ma adesso abbiamo l’ufficialità: Amazon ha comunicato che da oggi, lunedì 8 novembre, inizia il suo “Early Black Friday“. Cioè il Black Friday anticipato che tutti stavamo aspettando per fare shopping online con sconti massicci.

E “massicci" non è un’esagerazione: si arriva tranquillamente a tagli di prezzo del 40% con moltissime offerte in tutti i settori merceologici presenti sull’ecommerce di Bezos. Come al solito, a farla da padrona sono gli sconti sui prodotti tecnologici e, in particolare, su quelli della stessa Amazon. Smartphone e tablet di tutte le marche sono già in sconto, così come tutta la linea di smart speaker Amazon Echo e smart display Amazon Echo Show, ma anche Smart TV e soundbar. Non resta quindi che cercare le offerte migliori per fare un vero affare. Noi qualcuna l’abbiamo già trovata.

Black Friday Amazon: gli smartphone in sconto

Di smartphone già in sconto per il Black Friday anticipato di Amazon ce ne sono già moltissimi, specialmente se cerchiamo tra i venditori terzi. Ecco i più interessanti.

Xiaomi 11T 5G – Display 6,67 pollici – Mediatek Dimensity 1200-Ultra – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A52s – Display 6,5 pollici – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 6/128 GB

Realme GT Master Edition – Display 6,43 pollici – Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 6/128 GB

OPPO A16 – Display 6,52 pollici – MediaTek Helio G35 – Versione 4/648 GB

Black Friday Amazon: gli Echo in sconto

Le offerte sugli smart speaker Amazon Echo, sugli smart display Amazon Echo Show e sulle chiavette Fire TV sono iniziate già alcuni giorni fa, in occasione del compleanno dell’assistente digitale Alexa. Ecco cosa possiamo comprare con un grosso sconto.

Amazon Echo Dot – Terza generazione

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Amazon Echo Show 8 – Seconda generazione

Black Friday Amazon: le Smart TV in sconto

Segnaliamo che anche su molte Smart TV di ottima marca sono già arrivati sconti parecchio interessanti. Eccone alcuni.

Hisense 50AE7000F – Ultra HD 4K 50 pollici

Philips 58PUS7855 – Ultra HD 4K 58 pollici

Samsung QE65Q65AAUXZT – QLED Ultra HD 4K 65 pollici

Black Friday Amazon: le soundbar in sconto

Infine, terminiamo questa carrellata di prodotti in sconto per la Early Black Friday di Amazon con alcune interessantissime soundbar.

Soundbar LG SP2W – 2.1 canali, 100W

Soundbar Sony HT-S20R – 5.1 canali, 400W

Soundbar Yamaha YAS-209 – 2.1 canali, 200W