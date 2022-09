Blade Runner 2099, la saga continua

Blade Runner, uscito nel 1982 e diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi film di fantascienza di tutti i tempi. A quarant’anni di distanza, la saga sta per continuare: Amazon Studios ha infatti recentemente annunciato di avere dato il via libera a Blade Runner 2099, live-action limited series di Alcon Entertainment e Scott Free Productions.

Il leggendario regista Ridley Scott è executive producer con Silka Luisa, che è anche showrunner. Ecco cosa sappiamo di questa imperdibile novità.

La storia di Blade Runner

Il film Blade Runner del 1982 (disponibile nel catalogo Prime Video) è interpretato da Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e Daryl Hannah ed è liberamente ispirato al libro Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. La pellicola è ambientata in una Los Angeles distopica, nel 2019, quando un gruppo di androidi (costruiti come forza lavoro nelle colonie extra-terrestri) riesce a evadere: il poliziotto Rick Deckard si mette sulle loro tracce.

Blade Runner 2049, il sequel del film (visibile su Netflix), è uscito solo nel 2017 ed è diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Ridley Scott. Nel cast ci sono Ryan Gosling e Harrison Ford, nuovamente nei panni di Rick Deckard.

Quando esce Blade Runner 2099

Dopo i due celebri film, la live-action limited series Blade Runner 2099 sarà dunque il nuovo capitolo della saga. Vernon Sanders, head of Global Television, Amazon Studios, ha dichiarato: «L’originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei film di fantascienza più importanti e influenti di tutti i tempi, e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri spettatori Prime Video di tutto il mondo».

Al momento non ci sono molte informazioni disponibili su Blade Runner 2099: sappiamo che uscirà su Prime Video, ma non è chiaro quando. Considerando che Amazon Studios ha appena dato il via libera, però, è possibile che il debutto avverrà a fine 2023 o nel 2024. Neanche il cast è ancora stato annunciato.

Cosa sappiamo di Blade Runner 2099

Michael Green (Logan), che ha scritto il film Blade Runner 2049, parteciperà al progetto come non-writing executive producer. Anche i co-fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson, Ben Roberts, David W. Zucker, Clayton Krueger, Cynthia Yorkin, Tom Spezialy, Frank Giustra e Isa Dick Hackett saranno produttori esecutivi.

Certamente le aspettative sulla serie sono alte, come sanno bene Andrew Kosove e Broderick Johnson, co-CEO e co-fondatori di Alcon Entertainment. Quest’ultima è la società che nel 2011 ha ottenuto i diritti per il cinema, la televisione e franchise per produrre prequel e sequel dell’iconico film di fantascienza del 1982, Blade Runner. Alcon ha infatti già finanziato e prodotto Blade Runner 2049 nel 2017 e anche Blade Runner: Black Lotus, una serie anime che ha debuttato nel 2021 su Adult Swim e Crunchyroll.

«Ci rendiamo conto che, per noi, l’asticella di questo prossimo capitolo è molto alta. Insieme a Silka e ai nostri partner di Amazon e Scott Free Productions, speriamo di essere all’altezza di quel classico e di entusiasmare il pubblico con la nuova generazione di Blade Runner», hanno detto Kosove e Johnson.

