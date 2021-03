Blocco 181: dove guardare la serie del rapper Salmo

Le produzioni Sky Original ormai sono inarrestabili, l’ultimo titolo in lavorazione è Blocco 181, serie tv che vede anche la partecipazione del famoso rapper Salmo nel ruolo di supervisore, produttore musicale, produttore creativo e attore. Sarà uno show incentrato sulle comunità multietniche di Milano.

La serie prodotta da Sky Studios sarà composta da 8 episodi e permetterà di conoscere meglio l’ecosistema urbano e le sue complesse sfaccettature: si parlerà di scontri generazionali, lotta per la conquista del potere e lotta per l’emancipazione femminile, tutti spunti di riflessione assolutamente attuali. Il complesso edilizio Blocco 181 sarà il teatro delle storie di vendetta, amore, lotta e libertà che si susseguiranno durante i diversi episodi. Le riprese inizieranno nel capoluogo lombardo durante l’estate nel 2021, ma la produzione ha già rivelato alcuni dettagli della trama, ma anche i personaggi e il cast, composto soprattutto da attori emergenti.

Blocco 181: trama della serie tv Sky

Blocco 181 è il nome del complesso edilizio situato nella periferia di Milano: sarà questa l’ambientazione dell’omonima serie tv. La trama è incentrata sulle vicende di un gruppo di ragazzi del quartiere. Ci sarà Bea, una ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla famiglia e agli amici con la voglia di cambiare vita. Insieme a lei conosceremo altri giovani, tra cui Ludo e Mahdi, due amici uniti come fratelli.

La serie è prodotta da Sky Studios e realizzata da Tapeless Film e Red Joint Film. Sky si è affidata a Salmo, che avrà diversi ruoli: sarà il supervisore e produttore musicale, ma anche il produttore creativo e avrà anche un ruolo nella serie.

Nils Hartmann, Senior director Original production Sky Italia, dichiara: «Siamo orgogliosi di portare in questa straordinaria squadra – capitanata da Salmo, di cui conoscevamo l’innovativo talento nella musica e che ora ci sta confermando come le sue doti vadano ben oltre – tre registi di assoluta qualità: un fuoriclasse come Giuseppe Capotondi, insieme a due eccellenti professionisti della regia come Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Con loro, tre giovanissimi attori – Laura Osma, Alessandro Piavani, Andrea Dodero – che iniziano a comporre un talentuoso e multietnico cast con cui puntiamo a creare una serie sorprendente, di altissimo livello. Non vediamo l’ora di battere il primo ciak».

Alla regia troveremo quindi grandi nomi della tv e del cinema italiano: Giuseppe Capotondi ha già lavorato in Suburra – La serie, ne La tela dell’Inganno e La doppia ora.

Ciro Visco invece ha diretto la serie Gomorra e Doc – Nelle tue mani. Infine, Matteo Bonifazio ha lavorato per diverse campagne pubblicitarie di brand internazionali.

Sarà quindi un prodotto innovativo, che intende raccontare tutte le sfumature della periferia milanese.

Blocco 181: cast della serie tv Sky

I tre personaggi principali di Blocco 181 saranno interpretati da:

Laura Osma (El Chapo) è Bea

(El Chapo) è Bea Alessandro Piavani (La mafia uccide solo d’estate – la serie e I Medici) è Ludo

(La mafia uccide solo d’estate – la serie e I Medici) è Ludo Andrea Dodero (Non odiare) è Mahdi.

A raccontare e immortalare ogni scena ci sarà Gabriele Micalizzi, uno dei fotoreporter di guerra più famosi del mondo. Non rimane che attendere la pubblicazione su Sky.