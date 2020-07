Bosch mostra la bici elettrica del futuro: come è fatta

Fonte foto: Bosch 1 di 6 Bosch, ecco come è la bici del futuro Bosch festeggia i suoi primi dieci anni di storia di fornitore di componenti per e-bike con un concept di bici elettrica che racchiude tutte le migliori tecnologie del costruttore tedesco in un design Urban Sport Cruiser di alto livello. Questo concept si chiama "eBike Design Vision" e non la potete comprare.

Fonte foto: Bosch 2 di 6 Motore e batteria nel telaio Una delle caratteristiche della eBike Design Vision di Bosch è che motore e batteria sono integrati direttamente nel telaio, che è in carbonio. Per la precisione il motore è l'Hi-End Performance Line CX, con coppia massima di 85 Nm, mentre la batteria è la Powertube 625, da 625 watt/ora. Il tutto è gestito dal computer di bordo Nyon, che comanda anche l'ABS Bosch eBike.

Fonte foto: Bosch 3 di 6 Raffreddamento automatico Sulla eBike Design Vision di Bosch il telaio viene usato non solo per ospitare motore elettrico e batteria, ma anche per raffreddarli. La bici elettrica è infatti dotata di speciali canali di raffreddamento forzati che, con l'aumentare della velocità, comprimono e spingono l'aria sulle componenti elettriche da raffreddare. In questo modo le performance sono più costanti e l'affidabilità aumenta.

Fonte foto: Bosch 4 di 6 Cockpit completamente integrato Anche il manubrio in carbonio ha un design pulito e lineare e ingloba il nuovo computer di bordo Nyon completamente connesso a Internet. Il telecomando per il computer di bordo e le due leve dei freni formano visivamente una singola unità con il manubrio nero. I cavi e i tubi idraulici del sistema frenante corrono all'interno della struttura, mentre l'unità ABS è nascosta dietro il portapacchi anteriore. La luce anteriore a LED alimentata dalla batteria PowerTube 625 è fissata sotto il portapacchi anteriore.

Fonte foto: Bosch 5 di 6 Non è in vendita Questa e-Bike non è un prodotto, ma un prototipo. È la visione di Bosch della e-bike del futuro, una bici a pedalata assistita bella, tecnologica e connessa. "Mentre lo sviluppo delle eBike in precedenza riguardava principalmente la ricerca del design ottimale per i singoli componenti - spiega Bosch - in futuro ci concentreremo sulla progettazione dei veicoli. Si svilupperà un linguaggio di design specifico per l'eBike che considera l'eBike nel suo insieme".