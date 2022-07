Bowers Wilkins Px7 S2 ufficiali: le vere alternative alle AirPods Max

Bowers & Wilkins marchio molto noto in ambito musicale tra gli audiofili, ha presentato le nuove cuffie over-ear (che si poggiano sulle orecchie) Px7 S2. L’idea di fondo di questo paio di cuffie pensate per grandi ascoltatori di musica, è restituire il suono così come è stato originariamente pensato dall’artista. La priorità delle Bowers Wilkins Px7 S2, quindi, è la fedeltà del suono.

Le nuove cuffie Bowers & Wilkins Px7 S2 sono la seconda generazione del modello originale presentato nel 2019. Offrono miglioramenti che saranno certamente apprezzati, come l’ANC (cancellazione attiva del rumore) di tipo ibrido, basata su sei nuovi microfoni (quattro per l’Anc della musica e due per le telefonate). Da citare anche i nuovi driver da 40 mm (i precedenti erano da 43 mm) angolati in modo da portare un suono armonioso all’orecchio. Praticamente identico, invece, il design delle cuffie e, ancora una volta, molto elegante e sobrio, ma per nulla banale. Alto, come era prevedibile vista la qualità offerta, il prezzo di vendita.

Bowers & Wilkins Px7 S2: caratteristiche tecniche

Le cuffie Bower & Wilkins sono molto leggere, appena 307 grammi e i padiglioni sono in memory foam avvolti in un morbido tessuto.

Come anticipato gli altoparlanti da 40 mm delle cuffie over-ear Bower & Wilkins Px7 S2 uniti alla risoluzione massima di 24 bit, aiutano a ottenere un suono nitido, molto pulito e una gamma audio molto estesa e precisa.

Grazie all’app Bowers & Wilkins Music App è possibile regolare sia l’ANC sia il suono grazie all’equalizzatore. In un prossimo update sarà possibile trasmettere dal proprio telefono musica con Bluetooth che ricordiamo, supporta il codec aptX Adaptive ossia per musica a alta risoluzione.

Grazie al connettore minijack resta sempre possibile usare le cuffie con cavo, per azzerare la latenza.

Infine, la batteria assicura 30 ore di ascolto e la ricarica completa richiede 2 ore mentre la ricarica rapida in 15 minuti assicura altre sette ore di musica.

piattaforma wireless a 24 bit: disponibilità e prezzo

Le cuffie Bowers & Wilkins sono in vendita in Italia sul sito ufficiale dell’azienda e sono disponibili in 3 colori: nero, blu e grigio. Queste cuffie sono top di gamma e dunque il prezzo è assolutamente proporzionato, tanto che sono vendute in Italia a 429 euro.