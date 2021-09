Bridgerton 2: chi sono i nuovi personaggi

La seconda stagione di Bridgerton non arriverà su Netflix prima del 2022, come sappiamo la pandemia e le misure di sicurezza intraprese per preservare il cast hanno dato vita a forti rallentamenti nella produzione dei nuovi episodi. Ora però si procede spediti e Netflix ha rilasciato un’anteprima della seconda stagione.

A svelare i pochi secondi della nuova stagione di Bridgerton ci hanno pensato gli autori del primo evento in live streaming della piattaforma Netflix: grazie a Tudum e ai pochi secondi di video i fan sono stati appagati da tanta attesa. Bridgerton ha letteralmente conquistato il pubblico con la prima stagione. Le avventure di Daphne e il conte lasciano spazio al fratello maggiore Anthony Bridgerton e a Kate Sharma. Nelle prime immagini diffuse dalla piattaforma conosciamo il debutto delle tre new entry: Simone Ashley, Charithra Chandran e Shelley Conn che ricopriranno i panni delle sorelle Sharma, Kate ed Edwina e della loro madre Mary.

I nuovi personaggi

Il secondo capitolo di Bridgerton prende spunto dalla saga dei romanzi dell’autrice Julia Queen e in questo caso da Bridgerton – Il visconte che mi amava che ha come tema centrale la ricerca dell’amore da parte del fratello maggiore Anthony. Come nel romanzo anche in Bridgerton 2, Anthony inizialmente avrà a che fare con Edwina, la più piccola della famiglia Sharma.

Queste attenzioni di Anthony per la giovane dureranno ben poco. Verrà letteralmente ammaliato e scoppierà una scintilla tra lui e Kate Sharma, la sorella maggiore. Una donna caparbia e intelligente di origini indiane. Kate è interpretata da Simone Ashley, un viso noto al pubblico di Sex Education.

Mister Anthony Bridgerton in questo proseguo di serie subisce una vera e propria mutazione: da uomo completamente disinteressato all’amore e alle relazioni a innamorato e in comunicazione con i suoi sentimenti ed emozioni.

La famiglia Sharma

Dopo aver pubblicato le prime foto e anticipazioni la piattaforma ha descritto quelli che saranno i profili e le caratteristiche delle donne della famiglia Sharma. Kate, la sorella maggiore sarà la più testarda e cocciuta. Una nobildonna con un’intelligenza acuta e uno spirito indipendente. Kate spera di trovare l’amore per la sua sorella minore Edwina. La più piccola di famiglia è una giovane donna, ancora poco matura e ingenua, ma perfetta per il debutto in società: affascinante e gentile. Anche Edwina sa quello che vuole: un vero amore.

La madre, Mary Sharma, il vero amore lo ebbe e scappò per quello. Quando era giovane infatti si innamorò di uno sconosciuto mercante e andò via, con lui rinunciando a tutto, titolo e nobiltà. Mary era infatti figlia di un conte e al suo rientro, per il debutto nella società londinese delle figlie, è considerata un’estranea da quel mondo proprio per la scelta fatta nel passato.

In attesa della seconda stagione nel 2022 ricordiamo che la serie è stata già rinnovata per la terza e quarta da Netflix.