Le novità su Bridgerton 2

Manca poco ormai al debutto della seconda stagione di Bridgerton, che avverrà nella seconda metà di marzo su Netflix, e sono sempre più numerose le anticipazioni sul contenuto delle nuove puntate. Interessanti dettagli sono emersi dal trailer ufficiale, che è stato distribuito solo pochi giorni fa.

Mentre la prima stagione, a oggi una delle serie tv di maggiore successo di Netflix, era interamente dedicata a Daphne Bridgerton, la seconda avrà per protagonista il fratello maggiore Lord Anthony, che ha deciso di trovare una moglie. La ricerca della consorte ideale, dettata più dal senso di responsabilità che dall’amore, si rivelerà tutt’altro che facile. Stando a quanto lascia intendere il trailer ufficiale di Bridgerton 2, nella serie prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen, che è anche l’ideatore e lo showrunner, non mancheranno pettegolezzi, intrighi e travolgenti passioni.

La trama di Bridgerton 2

Nella seconda stagione della serie tv il visconte Lord Anthony Bridgerton, il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton, decide di prendere moglie per salvaguardare il nome della propria famiglia. Il suo interesse si rivolge presto alle sorelle Sharma, Kate ed Edwina, arrivate in Inghilterra dall’India.

Anthony inizia a corteggiare Edwina per interesse pratico e convenienza, più che per un reale sentimento. Quando Kate lo scopre, tenta in tutti i modi di impedire la loro unione. Gli incontri-scontri tra Anthony e Kate, però, daranno vita a un inaspettato desiderio…

Il trailer di Bridgerton 2

Oltre a mostrare a grandi linee la trama della serie tv, così come è stata descritta, il trailer ufficiale di Bridgerton 2 svela molti altri dettagli interessanti. Dai pochi minuti di video, ad esempio, si apprende che Lord Anthony è uno scapolo estremamente ambito che fatica a trovare la donna giusta da sposare non per assenza di alternative, ma per una sua testarda determinazione a non cedere al sentimento, dovuta in parte alla reazione emotiva alla morte del padre.

Il trailer, inoltre, non lascia dubbi sul fatto che Edwina sarebbe ben lieta di sposare Anthony, che però, con il tempo, manifesta in modo chiaro un forte desiderio per la sorella Kate. Che a sua volta, per quanto cerchi di trattenersi, cede visibilmente al fascino del visconte… Insomma, la chimica è palpabile. Ci sarà un lieto fine?

Tornerà certamente anche Penelope che, all’oscuro di tutti, continuerà a pubblicare i suoi arguti pettegolezzi con lo pseudonimo di Lady Whistledown. E non le sfugge niente: è lei a dire e a scrivere che “l’ex libertino (cioè Anthony) è pronto a concedersi", ma anche che chiunque voglia corteggiare Edwina Sharma “dovrà prima domare sua sorella". L’identità di Lady Whistledown resterà segreta ancora a lungo? La domanda è lecita dato che sembra essere in atto un piano, architettato dalla Regina in persona, per smascherarla.

Quando esce Bridgerton 2

La seconda stagione di Bridgerton, ispirata ai romanzi di Julia Quinn, sarà disponibile venerdì 25 marzo 2022 solo su Netflix.