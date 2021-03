3 serie simili a Gossip Girl: ecco dove guardarle

Gossip Girl è una delle serie tv di maggiore successo del nuovo millennio: ha caratterizzato gli anni 2000 per tante ragioni. Innanzitutto, è una delle prime serie tv in cui le nuove tecnologie, e soprattutto i social network e i blog, hanno un impatto cruciale nelle dinamiche della trama.

Lo show racconta le vicende di un gruppo di amici, e soprattutto di due amiche del cuore Serena e Blair. Non mancano gossip e pettegolezzi, diffusi dalla misteriosa "Gossip Girl". La serie è tratta dagli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar ed è costituita da sei stagioni, trasmesse in Italia dal 2008 al 2014. Siamo davanti a un vero e proprio teen drama, un genere che può avere davvero tante sfumature. In Gossip Girl spicca un’ambientazione patinata e romantica, non mancano infatti le storie d’amore che hanno fatto la storia delle serie tv, come quella tra Chuck e Blair. Senza contare le incursioni della Gossip Girl che rende tutto più accattivante. Nonostante sia una serie particolare, nelle piattaforme di streaming si possono trovare diverse serie simili.

Serie simili a Gossip Girl: Bridgerton su Netflix

I fan di Gossip Girl troveranno tante analogie in Bridgerton, un’altra serie tv di successo. Ha debuttato il 25 dicembre su Netflix e in poche settimane ha raggiunto un record di visualizzazioni. La serie nasce da un accordo milionario tra la piattaforma e la compagnia di produzione Shondaland, di proprietà della famosa produttrice americana Shonda Rhimes.

Siamo davanti a una serie romantica in costume ambientata a Londra e incentrata sulle vicende della famiglia Bridgerton. La prima stagione è incentrata sull’amore tra la sorella maggiore Daphne e il duca di Hastings. Ma c’è un elemento importante che accomuna questa serie e Gossip Girl, ovvero la presenza di una misteriosa figura che diffonde notizie di gossip in città. Insomma, le due serie hanno molto in comune, non rimane che guardarle e seguire le avvincenti vicende.

Bridgerton è disponibile su Netflix. Per il momento è disponibile la prima stagione, ma la seconda è già in lavorazione.

Control Z su Netflix

Da Londra voliamo in Messico, con la serie tv Control Z. Il teen drama è creato da Carlos Quintanilla e sviluppato da Lemon Studios per Netflix. È ambientato all’interno di un liceo, dove un hacker che minaccia di svelare i segreti degli studenti, e soprattutto di Sofia, la protagonista. Via via, l’hacker sceglie le sue vittime: la prima è Isabela, la ragazza più popolare della scuola. Da qui inizia un vero e proprio caos, che coinvolge tutti i personaggi.

Come in Gossip Girl, i protagonisti sono giovanissimi e la loro privacy è messa a repentaglio da un personaggio misterioso, ma sicuramente più pericoloso. Contrariamente alle due serie tv, questa si avvicina molto al thriller.

Control Z è disponibile su Netflix.

Love, Victor su Disney+

La terza serie è Love, Victor ed è disponibile sul canale Star di Disney+. Si tratta dello spin-off del film Tuo, Simon ed è incentrato sulla vita di Victor Salazar, uno studente presso la Creekwood High School. Il ragazzo è immerso in un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé stesso.

Queste sono solo alcune delle tante serie tv incentrate sul mondo dei giovani e i loro problemi, molto simili a Gossip Girl.