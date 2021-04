Bridgerton: Netflix annuncia la terza e quarta stagione

Con grande stupore del pubblico, Netflix ha annunciato la terza e quarta stagione di Bridgerton. La piattaforma aveva da poco confermato la seconda stagione e ora ha deciso di non perdere tempo. I romanzi di Julia Quinn si preparano a tornare sul piccolo schermo.

La serie fa parte di un progetto multimilionario firmato dall’azienda e Shondaland, ovvero la casa di produzione fondata dalla famosa produttrice americana Shonda Rhimes. Lo show è creato dal suo collaboratore di lunga data, Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice) e da Betsy Beers. Non poteva certo fermarsi alla seconda stagione, attualmente in produzione, ma nessuno si aspettava l’annuncio in così breve tempo. La storia continuerà ad approfondire le vicende della famiglia Bridgerton: la prima stagione pubblicata a dicembre 2020 si soffermava sulla relazione tra Daphne e il Dura, la seconda invece racconterà le peripezie amorose di Lord Anthony, il fratello maggiore. Ora non ci resta che immaginare come proseguirà il progetto. Sappiamo però che la saga letteraria è composta da ben nove romanzi e questo fa ben tutti i fan della serie.

Bridgerton continua: l’annuncio di Netflix

Il comunicato è stato diramato dall’azienda, con le dichiarazioni di Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix: "Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire".

Tutto nasce dalla passione di Shonda Rhimes per i romanzi di Julia Quinn, come lei stessa ha ammesso:

“Dalla prima volta che ho letto la deliziosa storia di Bridgerton di Julia Quinn, sapevo avrebbe affascinato il pubblico. Tuttavia, l’evoluzione di questo adattamento non sarebbe stato un successo senza i numerosi e significativi contributi dell’intero team di Shondaland. Il rinnovo per altre due stagioni è un forte voto di fiducia nel nostro lavoro e mi sento incredibilmente grata di avere partner collaborativi e creativi come Netflix. Betsy Beers e io siamo entusiasti di avere l’opportunità di continuare a portare il mondo di Bridgerton a un pubblico mondiale".

Come continuerà la serie tv Brdigerton: ecco le ipotesi in base ai libri

Il pubblico non vede l’ora di scoprire quali saranno i protagonisti delle nuove puntate. Per capirlo basta affidarsi ai romanzi di Julia Quinn. Infatti, sembra proprio che ogni stagione sia ispirata a ogni romanzo.

La prima stagione è tratta dal libro "Il duca ed io" e ha come protagonisti Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings (Regé-Jean Page). È delle ultime settimane la notizia che l’attore ha abbandonato il progetto, ma al suo posto arrivano nuovi attori e personaggi.

La seconda stagione di Bridgerton è tratta da "Il visconte che mi amava" e racconterà la ricerca dell’amore da parte di Lord Anthony (Jonathan Bailey). Seguendo l’ordine dei romanzi la terza stagione dovrebbe essere ispirata a "La proposta di un gentiluomo" che vede come protagonista Benedict Bridgerton (interpretato dall’attore Luke Thompson) il secondogenito della famiglia.

Infine, il quarto romanzo è intitolato "Un uomo da conquistare" e racconta la storia di Colin Bridgerton (Luke Newton) di cui Penelope Featherington è da sempre innamorata. E questa dovrebbe essere la trama della quarta stagione, se si segue l’ordine cronologico dei libri. Insomma, la trama si infittisce e pian piano il pubblico potrà conoscere in modo approfondito le vicende di ogni personaggio della serie tv.

Non rimane che aspettare l’uscita delle prossime puntate e, per ingannare l’attesa, guardare le serie simili a Bridgerton in streaming.