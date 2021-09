Bridgerton: quale personaggio tornerà nella serie Netflix

Bridgerton è una tra le serie tv romantiche di maggior successo della scorsa stagione. I fan si sono appassionati alla storia. I punti di forza di questa serie tv tratta dai romanzi di Julia Quinn sono innumerevoli: una trama accattivante, personaggi ammalianti e un cast brillante e variegato. Un altro elemento di fascino è l’ambientazione di Bridgerton: una utopica età della reggenza inglese.

La seconda stagione di Bridgerton è attualmente in fase di produzione sebbene abbia subito rallentamenti e sospensioni a causa di contagi all’interno del team. Sono state innumerevoli le indiscrezioni che si sono susseguite nei mesi. I fan sono stati oltremodo felici quando lo showrunner, Chris Van Dusen, ha mostrato le anticipazioni del secondo capitolo di Bridgerton. Cresce la curiosità dei fan: un personaggio importante potrebbe tornare a far parte delle storie. Quello che sappiamo che è la serie segue fedelmente lo stile di narrazione dei romanzi della Quinn e che, ognuno dei libri, racconta la storia degli otto fratelli di Bridgerton.

Il ritorno del Duca di Hastings

Regé-Jean Page, l’attore che interpreta il Duca di Hastings, all’inizio di questo 2021, dopo un lungo post sui suoi social, diceva addio alla serie campione di visualizzazioni. I fan rimasero delusi da quelle parole. In effetti sia la casa di produzione di Bridgerton, la Shondaland sia Netflix, cercarono di far cambiare idea a Page offrendogli una cifra astronomica per una sua comparsa come guest star. Lui rifiutò categoricamente. Era aprile.

Un ritorno del Duca di Hastings nella seconda stagione di Bridgerton sarebbe strano: stravolgerebbe la storia dei libri. Il primo infatti è dedicato a Daphne, nel secondo il personaggio principale è Anthony, il terzo Benedict, il quarto Colin, il quinto Eloise, il sesto Francesca e il settimo di Hyacinth e l’ottavo di Gregory. Nel secondo Simon e Daphne dunque non dovrebbero proprio esserci per seguire il filo conduttore usato nei romanzi.

La speranza si riaccende

Recentemente la speranza di un ritorno di Regé-Jean Page in un cameo del Duca di Hastings ha ripreso vigore. La volontà dell’attore di chiudere completamente con il Duca pare essere cambiata e si è aperto uno spiraglio. Durante un’ intervista in cui gli chiedevano espressamente di un suo possibile ritorno, per una breve apparizione, Page ha aperto alla speranza con una risposta dubbia: "Sai, che non posso dirtelo!". Successivamente ha aggiunto "quanto possa essere meraviglioso sorprendersi con qualcosa d’inaspettato!". Risposte decisamente enigmatiche che vanno interpretate.

Le parole misteriose di Regé-Jean Page fanno ben pensare, con speranza, i fan. Si lavora alla seconda stagione di Bridgerton, ma il rinnovo della serie è previsto fino alla quarta. Per capire quello che sarà il futuro di uno dei personaggi più amati della serie attendiamo ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.