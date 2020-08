Call of Duty: Cold War, presentazione il 26 agosto: come seguirla

L’easter egg che ha caratterizzato il lancio di Call of Duty: Cold War nell’ultima settimana sembra che finalmente abbia portato a qualcosa di nuovo: Activision ha pubblicato il primo trailer del nuovo gioco, dando appuntamento al 26 agosto, quando ci sarà ufficialmente la presentazione del nuovo titolo.

Dopo mesi di rumor e di mezze anticipazioni, finalmente si conosce sia il nome sia il giorno in cui verrà presentato il nuovo capitolo del videogame. Gli indizi pubblicati negli ultimi giorni da Activision d’altronde non lasciavano dubbi: il nuovo Call of Duty verrà ambientato durante la Guerra Fredda e dovrebbe coprire un arco temporale di circa una trentina di anni. Dove sarà possibile seguire la presentazione di Call of Duty: Cold War? Su Call of Duty: Warzone. La novità più importante è proprio questa: Activision ha organizzato un evento in game che permetterà a tutti i giocatori di scendere sulla mappa di Verdansk e di assistere all’evento di presentazione.

Call of Duty: Cold War, primo trailer e data di presentazione

Nel trailer pubblicato da Activision non viene mostrato nulla su come sarà il gioco e il gameplay. Si tratta di un filmato che raccoglie diversi frammenti di episodi accaduti durante la Guerra Fredda. Solamente alla fine appare il nome del titolo con la data di presentazione: 26 agosto 2020.

L’altra notizia importante riguarda il modo in cui verrà fatto il reveal: un evento in diretta su Call of Duty: Warzone, il battle royale uscito a marzo e che nel giro di pochi mesi è riuscito a diventare uno dei punti di riferimento del settore. Activision in questi giorni ha fornito diversi indizi su come entrare in alcuni bunker e stanze disseminate nella mappa di Verdansk, e per il 26 agosto l’easter egg preparato in questi giorni troverà finalmente una soluzione.

Non è ancora molto chiaro come avverrà la presentazione del gioco: ci potrebbe essere lo scoppio delle bombe nucleari nascoste in alcuni bunker, oppure un evento che si svolgerà all’interno dello stadio, ma per il momento ancora non si sa nulla. A breve ci potrebbe essere anche l’arrivo di un aggiornamento importante che riguarda la Stagione 5 di Warzone, che potrebbe cambiare alcune zone della mappa per il reveal di Call of Duty: Cold War. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.