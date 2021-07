La ricarica veloce in auto costa meno di 15 euro

L’incubo dell’estate è la partenza intelligente che, alla fine, non si rivela poi tanto smart: traffico in autostrada, lunghe code ai caselli, attese infinite all’imbarco della nave e, soprattutto, gli smartphone dei passeggeri che si scaricano.

Molte auto moderne hanno delle porte USB che ci permettono di ricaricare i telefoni, quelle di alto livello ce le hanno anche per i passeggeri posteriori, ma di solito si tratta di una ricarica lenta. Sulle auto non dotate di porte USB, invece, per fortuna si possono usare i caricatori-accendisigaro, ma anche questi non brillano per velocità di ricarica. E così si finisce per litigare, contendendosi la ricarica pur di tenere lo smartphone acceso per passare il tempo mentre il povero guidatore cerca di portare tutti in vacanza. Eppure basta spendere una cifra irrisoria per risolvere questo problema, comprando il caricabatteria giusto. Un caricatore come quello Iniu da ben 66 Watt.

Caricatore Iniu da 66 Watt: caratteristiche tecniche

Apparentemente il caricatore Iniu da 66 Watt è un normale caricabatteria ad accendisigari, ma non lo è affatto: è dotato infatti di due porte, una USB-C Power Delivery da 36 Watt e una USB-A Quick Charge da 30 Watt.

Ciò vuol dire che può ricaricare velocemente due dispositivi allo stesso tempo, erogando 66 Watt in totale. Naturalmente gli smartphone devono accettare l’alta potenza in ingresso, altrimenti il caricatore si adatterà erogando una potenza inferiore.

Nulla ci vieta, naturalmente, di usare questo caricatore per alimentare un tablet o persino un laptop, purché non richieda più di 36 Watt di potenza.

Il doppio standard USB-A e USB-C, poi, rede questo caricatore compatibile con tutti i cavi USB per smartphone in commercio. In circa mezzora si ricarica l’80% della batteria di un Samsung S21, o il 60% della batteria di un iPhone 12.

Caricatore Iniu da 66 Watt: quanto costa

Il caricatore Iniu da 66 Watt ha un prezzo di listino veramente basso: 15 euro, una cifra irrisoria visto che può caricare contemporaneamente due dispositivi. Al momento, tra l’altro, è anche in offerta su Amazon ad un prezzo finale di 12,74 euro.

INIU Caricabatterie Auto USB-C e USB-A – 30+36W (totale 66W)