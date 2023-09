Casa di Carta: annunciata la data di uscita di Berlino

Fonte foto: TAMARA ARRANZ/NETFLIX

È stata annunciata la data di uscita di Berlino, l’attesissimo spin-off di La Casa di Carta che – ora è ufficiale – entro la fine di quest’anno sarà disponibile su Netflix. Creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato (entrambi già noti per La casa di carta e Sky Rojo), la serie è composta da otto episodi ed è interamente dedicata alla storia dell’indimenticabile personaggio interpretato da Pedro Alonso durante una delle sue rapine più incredibili. Oltre che da Pina e Lobato, la serie è scritta da David Barrocal, David Oliva e Lorena G. Maldonado.

Il cast della serie Berlino

Diretta da Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo) e Geoffrey Cowper (Day Release), la serie avrà ancora una volta come protagonista, come accennato, Pedro Alonso nei panni del furbo e libertino Berlino. La sua nuova banda è composta invece da Michelle Jenner (Isabel), che interpreta Keila, un genio dell’ingegneria elettronica, e Tristán Ulloa (Fariña – Cocaine Coast), un professore filantropo di nome Damián che è anche il consigliere di Berlino.

Ci sono poi Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) nei panni di Cameron; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) in quelli del fedele seguace Roi e Joel Sánchez in quelli di Bruce, instancabile uomo d’azione che fa sempre parte della banda di Berlino. Itziar Ituño (La casa di carta) e Najwa Nimri (La casa di carta) interpretano rispettivamente le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra.

Completano il cast di Berlino Samantha Siqueiros (già vista in Señora Acero), Julien Paschal (Un anno, una notte), Masi Rodríguez e Rachel Lascar (Dalla mia finestra: Al di là del mare).

Di cosa parla Berlino: la trama

La serie è ambientata durante "gli anni d’oro" di Berlino, quando ancora non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Lo spin-off è dunque anche un prequel, perché è ambientato in un tempo indefinito ma certamente precedente alla serie La casa di carta.

Berlino deve preparare una delle sue rapine più straordinarie, a Parigi: vuole far sparire gioielli per un valore di 44 milioni usando una specie di trucco magico. Per riuscirci, però, deve chiedere aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

Presentando lo spin-off nel 2022, Álex Pina aveva dichiarato che la serie «è il risultato di come viaggiamo attraverso la sua personalità [di Berlino, ndr], e di come visitiamo quel lato più giocoso, comico e romantico del personaggio, senza perdere quella psicopatia che a volte lo contraddistingue. Venivamo da cose più cupe e volevamo fare qualcosa di luminoso… Non lo metterei nel genere della commedia romantica, ma c’è la commedia e noi prendiamo il romanticismo molto seriamente».

«Abbiamo cercato di dare a questa serie una propria identità ed è stato complicato darle vita. Abbiamo creato una serie autonoma. L’idea che dovesse avere un genere proprio e una storia autentica da raccontare in sé era ciò che ritenevamo importante e credo che ci siamo riusciti», aveva aggiunto invece Lobato.

Quando esce Berlino su Netflix

La serie spin-off Berlino esce su Netflix il 29 dicembre 2023.