Celebrity Hunted, quando escono i nuovi episodi

La quarta stagione di Celebrity Hunted sta per arrivare in streaming. Le date di uscita (non una, ma due) sono appena state annunciate

Mancano solo poche settimane all’arrivo della quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. La data di uscita dei nuovi episodi del reality thriller Original italiano è appena stata annunciata da Prime Video, piattaforma su cui sono già disponibili le precedenti tre stagioni dello show. Prodotto da Endemol Shine Italy e basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica, il programma segue alcuni personaggi di spicco del panorama italiano mentre si danno alla fuga e provano a non farsi catturare da un team di "cacciatori" esperti.

Chi c’è a Celebrity Hunted 4: il cast

Come già annunciato, i protagonisti di Celebrity Hunted 4 saranno l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales; la modella e conduttrice Belen Rodriguez in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez, modella e influencer; i rapper Guè ed Ernia e infine i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Replicando la formula di successo delle precedenti stagioni, caratterizzata da un mix vincente di adrenalina, azione, suspence e comicità, questi otto personaggi del mondo dello spettacolo italiano dovranno vestire i panni dei fuggitivi e darsi alla macchia su tutto il territorio italiano. Con a disposizione limitate risorse economiche, dovranno mantenere l’anonimato e la loro libertà per due settimane.

Intanto, sulle loro tracce ci sarà un team di "cacciatori", vale a dire analisti, investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker, che potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare i fuggitivi: dai tracciamenti telefonici alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, dal sistema di riconoscimento per le targhe alle informazioni diffuse sui social.

Tutti i vincitori di Celebrity Hunted

Per i vincitori di Celebrity Hunted c’è un montepremi da devolvere in beneficenza. La prima edizione (uscita nel 2020) è stata vinta dal cantante Fedez, dal content creator Luis Sal e dalla coppia composta da Francesca Barra, giornalista e scrittrice, e Claudio Santamaria, attore. Le vincite sono state suddivise tra AIRC, la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius e l’associazione Heal.

Nella seconda edizione, uscita nel 2021, le vincitrici sono state le cantanti Miss Keta ed Elodie, che hanno scelto di devolvere la vincita all’associazione onlus The Circle, che si occupa di uguaglianza di genere e diritti delle donne.

Nel 2022 è il turno della terza edizione, nella quale trionfano gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore. La vincita è stata suddivisa tra Emergency e Save the Children.

Quando esce Celebrity Hunted 4

La quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo arriva in esclusiva su Prime Video il 6 maggio 2024 con i primi tre episodi. I successivi tre episodi escono invece il 13 maggio.