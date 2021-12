CES: arriva Adriano, l’innovativo device per gestire la casa

Domethics, l’innovativa azienda torinese che opera nel settore dell’Internet of Things, sarà presentata al CES di Las Vegas, in scena dal 5 all’8 gennaio 2022. Un’occasione imperdibile per presentare Adriano, il dispositivo IoT che trasforma smartphone e tablet in un gateway per gestire in modo intelligente la casa. L’originale e utilissimo dispositivo è stato insignito dell’Innovation Award Honoree 2022 da parte degli organizzatori del CES nella categoria Smart Home.

Domethics, PMI italiana con focus su smart home, elderly care e tele-assistenza medica, sarà fra i protagonisti del prossimo Consumer Electronics Show di Las Vegas, che si svolgerà tra il 5 e l'8 gennaio 2022. Presenterà infatti Adriano, il dispositivo IoT che trasforma i device in un potente ed economico gateway capace di gestire la casa tramite l'app dedicata.

Una creazione innovativa che ha già ottenuto il suo primo riconoscimento: è stato infatti premiato dagli organizzatori del CES, tanto da ricevere l’Innovation Award Honoree 2022 nella categoria Smart Home, dove Domethics è l’unica società italiana. Attraverso l’app e il cloud dedicati, Adriano crea un dialogo con tutti gli smart device che si trovano nella maggioranza delle abitazioni.

Le sue applicazioni infatti sono infinite. Consente di effettuare una gestione energetica, l’Eldery Care, l’Home Automation o numerose azioni connesse allo smart working. Adriano inoltre permette di adattare le temperature di casa e i consumi elettrici, tagliando inefficienze e sprechi sino al 30% grazie a termostati intelligenti, lampadine o prese elettriche guidate via radio, e termo valvole smart.

Non solo: Adriano è adatto per tante applicazioni, consentendo di fornire assistenza a disabilità lievi e anziani, nella gestione della casa. Permette di aprire i cancelli o le tapparelle elettriche, monitorando la qualità dell’aria e gli elettrodomestici, regalando tutti i comfort di una casa domotica. “Il dispositivo è pensato per molteplici esigenze tecnologiche che ormai fanno parte della nostra vita, semplificandone la fruizione – hanno spiegato i fondatori di Domethics Samuele Rocca, Mirko Bretto e Maurizio Ferrero -. Per questo abbiamo deciso di chiamarlo Adriano: in onore di Adriano Olivetti che ci ha insegnato come l’innovazione tecnologica debba essere alla portata di ognuno e per la risoluzione delle azioni di ogni giorno. E siamo orgogliosi che gli organizzatori del più importante evento globale dedicato alla tecnologia di consumo l’abbiano premiato con l’Innovation Award 2022”.

