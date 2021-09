Champions League Amazon al via il 15 settembre: Inter-Real Madrid

Dopo la Serie A su DAZN, ora anche la Champions League cambia casa: a partire dal 15 settembre Amazon Prime Video inizierà a trasmettere una partita in esclusiva online. Si parte in grande: la prima partita trasmessa sarà Inter-Real Madrid e si prevede un grande spettacolo in campo.

L’incontro avrà inizio alle 21:00, ma la diretta streaming di Amazon inizierà alle 19:30 con la nuova squadra di commentatori ingaggiati dal colosso digital: Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo in studio, Alessia Tarquinio a bordo campo, Sandro Piccinini alla telecronaca in diretta affiancato da Massimo Ambrosini. A rotazione, ogni mercoledì, vedremo su Amazon una nutrita schiera di opinionisti: Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. Come è logico aspettarsi da una piattaforma 100% online, gli incontri, lo show pre-partita e post-partita e post partita, le interviste e gli highlights saranno disponibili sia in diretta ma anche on demand, successivamente.

Champions League: le esclusive Amazon

Amazon ha ufficializzato i primi tre incontri selezionati per i suoi utenti Prime. Eccoli:

Mercoledì 15 settembre: Inter-Real Madrid

Mercoledì 29 settembre: Juventus-Chelsea

Mercoledì 20 ottobre: Zenit Saint Petersburg-Juventus

Champions League su Amazon: come funziona

Amazon ha acquisito i diritti di trasmissione delle 16 migliori partite della UEFA Champions League e per trasmettere la Supercoppa UEFA, le cui partite e le cui trasmissioni sono già iniziate ad agosto.

La visione di questi match è riservata agli abbonati ad Amazon Prime Video, che a sua volta è incluso nell’abbonamento Prime, e non comporta costi aggiuntivi oltre all’abbonamento mensile.

Gli abbonati al servizio possono vedere i contenuti di Amazon Prime Video sul browser del proprio computer o su quello della Smart TV, oppure tramite l’apposita app per televisori, smartphone e tablet. La soluzione migliore e più economica per vedere Amazon Prime Video su una TV non smart è dotarla di una chiavetta Amazon Fire TV Stick, che per tutto settembre è in offerta al prezzo di 24,99 euro invece di 39,99 euro.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa