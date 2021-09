Champions League, come vedere gratis Inter - Real Madrid

Torna finalmente la Champions League, quello che è probabilmente l’evento più atteso dell’intero anno calcistico dagli appassionati di pallone di tutto il mondo. La novità principale dell’edizione 2021/2022 risiede nella trasmissione in esclusiva su Amazon Prime Video dei sedici migliori incontri dei mercoledì di Champions.

Questi saranno visibili solamente agli abbonati ad Amazon Prime, che potranno vedere senza costi aggiuntivi le partite più importanti della massima competizione europea, sperando ovviamente che ce ne siano tante delle italiane Juventus, Inter, Milan e Atalanta. Si entrerà nel vivo della Champions League 2021/2022 trasmessa su Amazon Prime Video stasera, quando sarà fischiato il calcio d’inizio del primo incontro per la coppa dalle grandi orecchie mai trasmesso sulla piattaforma. Gli abbonati Prime potranno vedere Inter-Real Madrid in streaming, ecco come

Come vedere Inter – Real Madrid su Amazon

Ad inaugurare la stagione calcistica su Amazon Prime Video sarà la super-sfida tra Inter e Real Madrid, quindi tra la squadra che ha vinto lo scorso campionato di Serie A e la corazzata spagnola che è ogni anno la favorita per la coppa, a prescindere da chi abbia vinto l’edizione precedente.

Non sarà semplice per gli uomini di Simone Inzaghi portare a termine l’incontro nonostante giochino in casa a San Siro, perché le merengues sono la squadra che ha vinto il maggior numero di coppe nella storia della Champions, con ben tredici trofei in bacheca.

Si preannuncia uno scontro più che spettacolare, uno di quelli che non si vorrebbe mai perdere. E l’opportunità per vederlo c’è, ed è più grossa che in passato per almeno due ragioni. La prima: essendo in streaming lo si potrà vedere da qualsiasi luogo in cui si disponga di una connessione ad internet, in 4G, in 5G oppure in Wi-Fi. La seconda: sarà gratis.

O almeno: l’incontro potrà essere visto senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti sulla piattaforma sappia che può sfruttarlo per accedere ad Amazon Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse: gli basterà aprire l’app di Prime Video sul suo dispositivo preferito e troverà la partita tra i contenuti in evidenza.

In alternativa, è sempre possibile cercarla nel normale box di ricerca. Una volta trovata, sarà sufficiente premere il tasto play.

La diretta dal campo inizia alle 19.30 con le interviste pre partita e prosegue fino alle 23:15 con gli highlights del match. A raccontare in diretta tutte le partite ci saranno Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, a bordo campo ci sarà Alessia Tarquinio. Massimo Ambrosini e Sandro Piccinini saranno i commentatori principali, ma nel corso dei 16 incontri in calendario vedremo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere Inter – Real Madrid in esclusiva

Non solo Inter – Real Madrid su Amazon Prime Video

La diretta di Inter – Real Madrid partirà oggi 15 settembre 2021 a partire dalle ore 19:30, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Per l’occasione il bomber dell’Inter del triplete Diego Milito debutta nella squadra di commentatori di Prime Video, insieme a due altri campioni come Clarence Seedorf e Julio Cesar.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre ad animare l’highlight show post-partita ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio.

Un appuntamento, quello di Inter – Real Madrid, che inaugura l’appuntamento fisso del mercoledì di Amazon Prime Video con la Champions League: la piattaforma infatti ospiterà in esclusiva le 16 migliori gare dei mercoledì di Champions, a partire da questa sera.