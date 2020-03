Che cosa è Amazon Prime Video Cinema

La diffusione dell’epidemia di Covid-19 non solo ha cambiato le nostre abitudini quotidiane, ma ha avuto una serie di ripercussioni anche a livello economico. Alcune industrie dell’intrattenimento ne stanno pagando le conseguenze, moltissimi i concerti ed i festival cancellati, identico discorso per la produzione di molti film e serie TV. Tutte le pellicole previste in uscita nei cinema in questo periodo sono state posticipate, creando perdite economiche incalcolabili.

Negli Stati Uniti, però, Amazon ha trovato una soluzione alternativa lanciando Amazon Prime Video Cinema. Si tratta di un servizio parallelo alla piattaforma di video streaming dedicato esclusivamente ai film in uscita al cinema. Gli utenti possono noleggiare un film per 48 ore e vederlo tutte le volte che vogliono. In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo potrebbe essere un aiuto per tutte le aziende cinematografiche che dovranno aspettare ancora un po’ di tempo per lanciare le loro nuove pellicole. Ecco cosa è e come funziona Amazon Prime Video.

Come funziona Amazon Prime Video Cinema

Il nuovo servizio Amazon Prime Video Cinema permette di noleggiare un film appena uscito al cinema, o in concomitanza con la sua uscita al botteghino, direttamente dal servizio di streaming online. Nel catalogo di Amazon Prime Video Cinema presente negli Stati Uniti è possibile già noleggiare film usciti da pochi giorni nelle sale e che a causa del lockdown vedranno diminuire enormemente le entrate derivanti dai biglietti. I prezzi? Per il noleggio per 48 ore di un film stiamo parlando di 18,49 dollari, un po’ caro per gli standard italiani, ma normale per gli Stati Uniti. Attualmente il servizio sembra dare i frutti sperati, molti i produttori cinematografici hanno accettato di mettere a disposizione le loro pellicole in prima visione per il noleggio lo stesso giorno di uscita nelle sale.

Amazon Prime Video Cinema: quando in Italia?

Per ora non è dato sapere se il servizio di Amazon Prime Video Cinema sarà disponibile anche in Italia e nel resto dell’Europa. Sembra trattarsi per lo più di una specie di “sperimentazione”. I vertici di Amazon non hanno ancora chiarito se e quanto questo nuovo servizio rimarrà disponibile al pubblico americano e se, nel tempo, diverrà un servizio “fisso” e non utilizzato solo in questo periodo di emergenza per dare un po’ di respiro al mondo del cinema.