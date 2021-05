Chi sono i telecronisti, giornalisti e commentatori di Dazn

Una formazione che contava, fisiologicamente, solo pochi elementi, nel 2018, quando DAZN è arrivato in Italia da totale sconosciuto, e che con la crescita delle partite di calcio e delle competizioni sportive in genere acquistate e trasmesse sulla piattaforma è andata via via ad ampliarsi, e lo farà anche nell’estate in vista della prossima stagione.

Il calendario sportivo 2021-22 di DAZN sarà infatti ben più ricco di impegni di quello agli sgoccioli. La piattaforma di streaming si è assicurata i diritti TV della Serie A 2021-22, dunque l’organico – telecronisti, giornalisti e commentatori – dovrà inevitabilmente essere arricchito per coprire tutti gli eventi in calendario. L’ampliamento però avverrà intorno ad alcuni punti cardine, ossia quei componenti la squadra di DAZN che sono entrati nel cuore degli appassionati di sport. Impossibile rinunciare per la piattaforma alla competenza di alcuni uomini come Pierluigi Pardo e Massimo Callegari, voci storiche della televisione italiana, Francesco Guidolin, allenatore tra i più amati, e Diletta Leotta, volto affascinante e competente di DAZN.

Pierluigi Pardo DAZN chi è

Fonte foto: Comi / Terenghi / IPA

Giornalista sportivo romano classe ’74, Pierluigi Pardo è conosciuto al grande pubblico per la sua lunga carriera in Mediaset e per la sua voce, tra le più note e riconoscibili del panorama calcistico italiano.

Entra a far parte della squadra DAZN subito, nel 2018, come telecronista degli incontri del campionato di Serie A trasmessi in streaming dalla piattaforma. Pardo ha prestato la sua voce per alcuni dei più noti giochi di calcio da consolle: per lunghi anni ha svolto le telecronache delle edizioni di Pro Evolution Soccer prima e di FIFA poi.

Massimo Callegari DAZN chi è

Fonte foto: Simone Comi / IPA

Massimo Callegari è una delle principali voci di DAZN. Il giornalista, conduttore e telecronista sportivo ferrarese classe ’77 vanta una lunga carriera, iniziata presso le TV e la stampa emiliane per passare poi dapprima in Tele+, in seguito in Eurosport e Sportitalia e infine a Mediaset.

Proprio nella sua lunga esperienza all’interno della TV di Fininvest, in cui entra nel 2007, incontra Pardo ed insieme decidono di affrontare la nuova avventura DAZN a partire dal 2018. Qui insieme a Stefano Borghi, altra voce di DAZN, commenta da subito incontri di spicco come la finale di Coppa Libertadores 2018 tra Boca e River, il Superclásico.

In parallelo, Callegari collabora con l’emittente radiofonica Radio 105 nella rubrica “Amici sportivi e non sportivi” trasmessa ogni lunedì mattina.

Francesco Guidolin DAZN chi è

Fonte foto: RD / IPA

Ha bisogno di poche presentazioni Francesco Guidolin, considerato da molti uno tra i migliori allenatori italiani e non solo per aver vinto la prestigiosa Panchina d’oro nel 2011. Dapprima calciatore con un palmares non troppo scintillante, si rifà a partire dal 1988 quando comincia la sua carriera dalla panchina.

Alcuni intuiscono subito quali soddisfazioni ha in serbo il destino per Guidolin, che già nel 1998 porta il Vicenza a giocarsi una semifinale europea contro il Chelsea in Coppa delle Coppe. Poi una serie di altre soddisfazioni in giro per l’Italia, con le memorabili esperienze di Udine, Palermo e Parma.

Dal 2018 anche lui entra a far parte della squadra di DAZN.

Diletta Leotta DAZN chi è

Fonte foto: Alberto Gandolfo / Pacific Press / Sipa USA

L’affascinante giornalista catanese classe ’91 si fa conoscere al grande pubblico negli studi di Sky, che lascia poi nel 2018 per entrare nella famiglia DAZN. Numerose le collaborazioni televisive e radiofoniche di Diletta Leotta dal 2010 in poi, quando la sua carriera si impenna in modo repentino e forse anche un po’ inatteso.

Diletta onora tuttavia al meglio qualsiasi sfida le si palesi davanti, ed è attualmente uno dei volti più amati e noti di DAZN.