Chip smartphone 2023: si parla già di Snapdragon 8 Gen 2

Stanno arrivando in questi giorni i primi esemplari di smartphone con il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, annunciato il 20 maggio, e manca ancora moltissimo prima di vedere quelli con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che sarà verosimilmente annunciato a dicembre. Ma già si parla del nuovo chip e già girano diversi rumor, che descrivono un SoC diverso dal suo predecessore.

Gli ultimi rumor, tra l’altro, smentiscono i precedenti e solo per questo vi riportiamo l’informazione, specificando per l’ennesima volta che è ancora presto per avere il quadro completo e non ci sono ancora elementi concreti per dire quale leaker abbia ragione e quale, invece, abbia torto. Anche perché, e questo la dice lunga sul fantastico mondo dei “rumoristi" tech, la fonte delle due informazioni contrastanti è sempre la stessa: l’ormai famigerato leaker Digital Chat Station (@Dgs), molto attivo sul social cinese Weibo. Cosa dice, questa volta, Digital Chat Station sul nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2?

Snapdragon 8 Gen 2: come sarà

La precedente indiscrezione di Digital Chat Station, risalente a esattamente un mese fa, parlava di un 8 Gen 2 non molto diverso dall’attuale 8 Gen 1. Cioè di un chip con architettura “1+3+4“: 1 super-core Cortex X, 3 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza energetica.

In questa configurazione, su 8 Gen 1 il primo core è di tipo Cortex X2 ed è quello che ha creato grossi problemi di surriscaldamento, mentre su 8 Gen 2 il primo core è di tipo Cortex X3, ancora inedito.

La nuova indiscrezione, invece, racconta un’architettura diversa: “1+2+2+3“, cioè un core Cortex-X3, due Cortex-A720, due core Cortex-A710 e tre core Cortex-A510. Questa nuova architettura non è uno schema in stile “bizona" alla Oronzo Canà, ma una scelta che rinuncia ad un core ad alta efficienza per aggiungerne uno ad alte prestazioni.

Ma non solo: il nuovo Cortex X3 avrebbe prestazioni generali superiori del 10%, ma prestazioni con gli algoritmi di intelligenza artificiale doppie rispetto al Core X2. Il tutto, però, a prezzo di un consumo elettrico ancora più elevato.

Questa strana configurazione sarebbe un compromesso: i due core A710, infatti, servirebbero a garantire buone prestazioni anche con le app a 32 bit, che rappresentano ancora circa il 30% del totale delle app.

Snapdragon 8 Gen 2: quando arriva

Qualcomm non ha ancora fatto alcuna comunicazione ufficiale su Snapdragon 8 Gen 2, ma tutto lascia credere che seguirà il solito calendario: presentazione del chip a dicembre, prime consegne ai produttori nelle settimane successive e primi smartphone col nuovo chip a inizio dell’anno successivo.

Possiamo, quindi, aspettarci la presentazione di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a dicembre 2022 e i primi dispositivi col nuovo chip (che, molto probabilmente, saranno di Xiaomi o Motorola) a partire da gennaio-febbraio 2023.