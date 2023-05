Addio alla musica gratis in streaming: chiude uno storico servizio

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Dal 1° Luglio 2023 la piattaforma per lo streaming musicale TimMusic non sarà più accessibile e cesseranno anche le funzioni collegate come le app mobile, il sito web, app Timvision Box e gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. A comunicarlo è stata la stessa TIM, che ha pubblicato una apposita pagina nella sezione Assistenza del suo sito Web.

TimMusic è il servizio che ha permesso l’ascolto di un vasto catalogo di oltre 50 milioni di brani, senza pubblicità, senza limiti di riproduzione e con la possibilità di saltare le tracce in modalità offline. Fu lanciato inizialmente con il nome di Cubomusica nel 2011, poi rinominato in TimMusic il 12 Giugno 2014.

TimMusic addio: non resta nulla

Il servizio di streaming chiuderà completamente i battenti: TIM ha specificato, infatti, che non sarà disponibile alcuna funzione per l’esportazione e la conservazione delle proprie playlist.

Agli utenti TimMusic dal 1° luglio quindi non resterà che disinstallare l’app dedicata dal dispositivo mobile perché inutilizzabile. Il sito web non sarà più accessibile così come l’app che sarà rimossa dal TIMVision Box e gli assistenti vocali smetteranno di rispondere alle chiamate degli utenti a questo servizio.

Per quanto riguarda le offerte mobili prepagate che includono TIMMusic senza costi aggiuntivi, esse continueranno a essere disponibili senza alcuna variazione di prezzo. Tuttavia, a partire da oggi 29 maggio 2023, non sarà più possibile usufruire del servizio di streaming musicale. I clienti interessati dalla chiusura del servizio TIMMusic riceveranno una notifica tramite SMS, fattura o e-mail.

Cosa cambia per gli utenti

Nel corso degli anni, l’operatore aveva spesso incluso l’abbonamento a TimMusic nelle offerte tariffarie, soprattutto ai clienti TIM Young. Inoltre, per i clienti della rete mobile TIM era garantita la possibilità di ascoltare la musica in streaming senza consumare traffico dati.

Tuttavia, a partire dal 26 febbraio 2023, TIM ha smesso di includere TimMusic in alcune offerte, come quelle TIM Young così come sono state sospese, a partire dal 26 marzo 2023, le offerte sia singole sia in bundle.

Quindi, per i nuovi clienti, il servizio di streaming musicale non è più attivabile già da diversi mesi. Invece, gli utenti che lo hanno attivato in passato potranno usufruire del servizio fino al 30 giugno 2023, dopo di che cesserà definitivamente.

Come specificato sul sito di TIM per compensare eventuali inconvenienti riguardanti questa modifica, i clienti della rete mobile coinvolti nella chiusura di TIMMusic potranno attivare gratuitamente un’offerta con 100 Giga al mese per 3 mesi.

L’attivazione potrà essere completata entro il 31 Luglio 2023, anche con chiamata al Servizio Clienti 119, o da un negozio TIM. Dopo 3 mesi dall’attivazione, l’offerta si disattiverà automaticamente.