Ci sarà un documentario sulla serie Lost

Il finale di Lost è andato in onda nel 2010 eppure, a più di dieci anni di distanza, talvolta è ancora un tema di discussione. Aveva senso? È piaciuto? Funzionava? Ha lasciato gli spettatori più confusi di prima? Non c’è da stupirsene: la serie Lost è stata a suo modo rivoluzionaria e il finale molto controverso e dibattuto. La serie è stata seguita da milioni di spettatori, ha vinto diversi premi ed è stata eletta come la ventisettesima meglio scritta nella storia della televisione. Oggi se ne parla di nuovo perché sta per arrivare un documentario dedicato proprio a questo fenomeno mediatico.

Di cosa parla la serie Lost

La serie Lost, creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber per ABC, è andata in onda dal 2004 al 2010 ed è composta da sei stagioni. Nella trama, un aereo di linea precipita su un’isola apparentemente disabitata. I 48 sopravvissuti cercano di resistere in attesa dei soccorsi, che però non arrivano. Presto i protagonisti si rendono conto che sull’isola accadono eventi inspiegabili e inquietanti e che probabilmente ci sono stati altri naufraghi prima di loro. Una caratteristica della serie, oltre agli elementi sovrannaturali, è il frequente ricordo a flashback e flashforward.

Com’è il documentario su Lost

Il documentario Getting Lost è diretto da Taylor Morden, già regista del reportage The Last Blockbuster. «Lost (…) arrivò in un periodo in cui settimana dopo settimana ci riunivamo ancora di fronte alla tv per vedere cosa sarebbe successo dopo. Voglio fare un film che celebri l’impatto di quella serie sul panorama della cultura pop, ma anche esaminarne i passi falsi e forse anche rivelare qual è stato il vero significato di Lost», ha dichiarato il regista. «Che la si ami o la si odi, Lost è stata una serie fondamentale e ha dato il via alla nuova età d’oro della televisione che ancora oggi conosciamo e amiamo».

Getting Lost, insomma, si propone di raccontare il fenomeno Lost a 360 gradi: come e perché la serie ha funzionato, il significato del finale, gli errori fatti, in che modo il prodotto televisivo ha cambiato la cultura pop, quali reazioni ha suscitato nel pubblico… Il documentario conterrà immagini di repertorio e interviste inedite al cast, al team che ha lavorato alla serie e anche ad alcuni fan. Non solo: tra il materiale utilizzato ci sono anche più di cento ore di scene girate per un vecchio progetto documentaristico su Lost, mai terminato e abbandonato nel 2010.

Quando esce Getting Lost

Il documentario Getting Lost è attualmente in produzione e uscirà nel 2024, per commemorare il ventesimo anniversario dello schianto dell’aereo di linea 815 (ovvero l’aereo su cui viaggiavano i protagonisti di Lost, che nella trama della serie precipita appunto nel 2004). Non è noto, per il momento, su quale piattaforma sarà distribuito.