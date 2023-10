Ci sarà una serie tv su Guglielmo Marconi

Fonte foto: GIO_LE / Shutterstock

È Stefano Accorsi l’attore protagonista della nuova serie dedicata a Guglielmo Marconi, celebre inventore italiano premiato anche con il Premio Nobel per la Fisica nel 1909. Le riprese della miniserie sono iniziate in queste settimane in Emilia-Romagna, nei pressi di Sasso Marconi. La troupe si sposterà poi a Roma. La produzione è di Simona Ercolani per Stand by me, mentre la regia è di Lucio Pellegrini. Accorsi, come accennato, vestirà invece i panni del celebre inventore.

Chi è Gugliemo Marconi

Guglielmo Marconi è nato a Bologna nel 1874 ed è morto nel 1937. L’anno prossimo, quindi, ricorrono i 150 anni dalla sua nascita. Celebre inventore, è noto soprattutto per lo sviluppo del radiotelegrafo. Questa innovazione (per la quale ha vinto il Nobel per la fisica) ha poi portato a tutti i moderni metodi di radiocomunicazione e comunicazione senza fili, tra cui radio e televisione.

Marconi è stato anche un politico. Nel 1914 viene nominato senatore del Regno d’Italia e in seguito compie varie missioni per il governo italiano, ad esempio partecipando alla Conferenza di pace di Parigi. Il suo rapporto con Mussolini e con il fascismo è stato complesso ed è ancora oggi oggetto di dibattito.

La serie su Gugliemo Marconi: cosa sappiamo

Come detto, la serie racconterà la vita di Guglielmo Marconi. L’uscita è prevista nel 2024, in occasione del 150esimo anniversario della nascita. A quanto pare la serie sarà un adattamento del libro “Wireless. Scienza, amori e avventure di Guglielmo Marconi”, di Riccardo Chiaberge, di cui la società di produzione Stand By Me ha acquisito i diritti di sfruttamento nel 2022.

La Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, che ha inaugurato il set della serie, ha detto: «Tutta la potenza del linguaggio audiovisivo per raccontare a un pubblico quanto più ampio possibile la storia di un italiano che ha cambiato le nostre vite proiettandoci nella modernità. Un’emozione fortissima assistere al via delle riprese della serie dedicata a Guglielmo Marconi, un’iniziativa che si aggiunge a quelle che, come Ministero, metteremo a punto per celebrarne il ricordo in occasione dell’anniversario che ricorrerà il prossimo anno e che sosterremo per diffonderne in Italia e nel mondo la figura e il talento».

La serie è realizzata con il supporto di Emilia-Romagna Film Commission e il sostegno di Apt Servizi, Territorio Turistico Bologna-Modena e Comune di Sasso Marconi (dove si stanno svolgendo le riprese). Ha collaborato anche la Fondazione Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi. «La serie dedicata a Guglielmo Marconi, premio Nobel emiliano-romagnolo, realizzata nella splendida cornice di Villa Griffone, racconta di una regione attrattiva e ospitale. I personaggi e i luoghi dell’Emilia-Romagna sono un patrimonio di storia e cultura che da sempre, come Regione, siamo impegnati a valorizzare», ha dichiarato Andrea Corsini, assessore regionale a Turismo e Infrastrutture.

Al momento non sono disponibili molte altre informazioni sul cast, sulla trama e sul titolo definitivo della miniserie. Anche la data esatta di uscita, che sarà certamente l’anno prossimo, non è ancora stata annunciata.