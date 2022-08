Cinque serie tv con i viaggi nel tempo

I viaggi nel tempo sono un tema estremamente affascinante: non stupisce che, negli ultimi anni, siano state numerose le serie tv che hanno scelto di farne un punto centrale della propria trama. L’ultimo esempio è Paper Girls, basata sul fumetto di Brian K. Vaughan e uscita da poco su Prime Video.

Nella serie, quattro adolescenti restano loro malgrado coinvolte in uno scontro tra viaggiatori del tempo e vengono teletrasportate nel futuro, dove incontrano se stesse da adulte. Un altro esempio di lunghissimo corso è Outlander, dove da ormai sei stagioni (la settima è in fase di realizzazione) la protagonista si sposta avanti e indietro lungo la linea temporale. Da ancora prima, però, c’è Doctor Who: prodotta dal 1963, la serie britannica ha per protagonista il Dottore, un alieno che viaggia nel tempo in compagnia di un’assistente terrestre. Ecco altri titoli di serie tv sui viaggi nel tempo.

22/11/63

Basata sull’omonimo romanzo di Stephen King, in questa miniserie il protagonista, interpretato da James Franco, scopre un portale che gli consente di viaggiare indietro nel tempo fino al 21 ottobre 1960. L’uomo si convince di essere destinato a cambiare il corso della storia impedendo l’omicidio di J.F. Kennedy, avvenuto il 22 novembre 1963 (da qui il titolo della serie). Gli otto episodi sono su Infinity+ e Chili.

Dark

Si sa, quando si viaggia nel tempo le cose possono diventare parecchio complesse. Ad esempio, potrebbero coesistere nello stesso tempo più versioni della stessa persona, con risultati incredibili. È quello che accade in Dark, intricata e avvincente serie tedesca in tre stagioni, disponibile su Netflix.

Travelers

Su Netflix c’è anche Travelers, serie del 2016 in cui un agente federale fa una scoperta sorprendente: nel futuro sarà possibile inviare la propria coscienza indietro nel tempo fino al 21esimo secolo, assumere sembianze del tutto nuove e comuni e in questo modo lavorare segretamente per salvare l’umanità.

I segreti di Sulphur Springs

Questa serie di fantascienza disponibile su Disney+ è composta da due stagioni, uscite rispettivamente nel 2021 e nel 2022. I protagonisti – il dodicenne Griffin e la sua migliore amica Harper – esplorano un vecchio albergo abbandonato che si dice essere infestato dallo spirito di una donna scomparsa trent’anni prima. I due scoprono un portale che può condurli indietro nel tempo di tre decenni e decidono di usarlo per portare alla luce la verità.

Manifest

Forse non è proprio un viaggio nel tempo in piena regola, ma sicuramente la dimensione temporale anomala è un elemento centrale di questa serie Netflix, che si conclude con la quarta stagione. Quando i passeggeri del volo 828 atterrano a New York sono convinti siano passate solo poche ore… e invece sono trascorsi più di cinque anni, il loro aereo era stato dato per disperso e loro considerati morti. Nessuno dei passeggeri sa spiegare cosa sia accaduto.