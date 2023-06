Citadel è stata un successo. Dopo il suo debutto su Prime Video, lo spy thriller creato dai fratelli Russo, il cui cast include Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville e Stanley Tucci, è diventato la seconda nuova serie originale più vista di Prime Video al di fuori degli Stati Uniti e la quarta più vista in tutto il mondo. Tutti gli episodi sono disponibili sulla piattaforma di streaming dal 26 maggio, inoltre sono già arrivate diverse novità che riguardano l’universo narrativo in cui la serie Citadel si inserisce.

La prima novità è che Citadel avrà una seconda stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato a fine maggio. Joe Russo sarà alla regia di tutti gli episodi e l’executive producer David Weil sarà nuovamente lo showrunner. Al momento è ancora troppo presto per avere ulteriori dettagli e anticipazioni su trama e cast della seconda stagione.

«Citadel è un fenomeno veramente globale», ha dichiarato Jennifer Salke, head of Amazon e MGM Studios. «L’enorme pubblico globale di questo debutto è una testimonianza della straordinaria visione di Joe e Anthony Russo, dell’incredibile talento di Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville e Stanley Tucci, e del lavoro instancabile dei team creativi, del cast e della troupe».

Come già annunciato da tempo, Citadel ambisce a dare vita a un franchise globale. Prossimamente usciranno quindi altre serie Citadel, prodotte e realizzate in varie parti del mondo, le cui trame si intrecciano tra loro. «L’innovativo storytelling di Citadel ha aperto la strada ad un’incredibile collaborazione mondiale con menti creative davanti e dietro la macchina da presa», hanno spiegato i produttori esecutivi Anthony e Joe Russo.

Uno dei prossimi capitoli di questo spyverse sarà Citadel Italia, nuova serie Original italiana parte del franchise di Citadel il cui titolo ufficiale sarà Citadel: Diana. La protagonista sarà Matilda De Angelis (nella foto), ma nel cast ci sono anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

La data di uscita esatta non è ancora nota, ma il debutto avverrà certamente nel 2024. Citadel: Diana è stata creata, prodotta e girata in Italia e le riprese sono terminate all’inizio del 2023. Diretta da Arnaldo Catinari, la serie italiana è sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer e si è occupato della scrittura con Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari.

Nel finale della prima stagione di Citadel, con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, gli agenti di Citadel hanno scoperto l’identità della talpa che ha fatto cadere l’agenzia nelle mani di Manticore, la fazione rivale. Le conseguenze di questo finale si ripercuoteranno attraverso tutto lo spyverse, che verrà espanso (anche) con l’uscita di Citadel: Diana.

