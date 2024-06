Fonte foto: Izzat Zainol / Shutterstock.com

Per mantenere elevato il livello di sicurezza del sistema e per aggiungere nuove funzionalità è necessario aggiornare macOS ogni volta che viene notificato un aggiornamento: per aggiornare il Mac basta seguire una semplice procedura che passa dalle Impostazioni del sistema operativo. È anche possibile, però, verificare la disponibilità di un aggiornamento dal Terminale e, sempre in questo modo, avviarne il download. Secondo alcune testimonianze, questa procedura può velocizzare la procedura di aggiornamento. Vediamo come fare.

Come aggiornare il Mac da linea di comando

Per prima cosa, è necessario aprire il Terminale del Mac. Farlo è molto semplice: basta andare nel Finder e poi aprire la cartella /Applicazioni/Utility. A questo punto, è sufficiente un doppio clic su Terminale per completare l’operazione. In alternativa, è possibile cliccare sull’icona Launchpad nel Dock e poi scrivere Terminale nel campo di ricerca, andando poi a cliccare sull’icona.

Dal Terminale del Mac è possibile verificare la presenza di aggiornamenti del sistema operativo e, eventualmente, avviare il download.

In particolare, con il comando:

softwareupdate -l

è possibile controllare se sono disponibili degli aggiornamenti, mentre il comando

softwareupdate -i -a

consente di scaricare i pacchetti e installarli. Il tutto senza che compaia alcuna finestra dell’App Store e senza che si debbano chiudere altri programmi in esecuzione. Insomma, si può continuare tranquillamente a lavorare mentre il computer della mela morsicata scarica gli aggiornamenti: l’unico momento in cui ci si dovrà fermare (ovviamente) sarà nel corso del riavvio del sistema. Chi ha le competenze giuste e conosce il linguaggio di programmazione, può aggiungere ulteriori elementi alla seconda stringa per escludere alcuni elementi dall’aggiornamento.

La procedura descritta per aggiornare il Mac viene proposta esclusivamente a scopo informativo. Per completare l’aggiornamento del sistema operativo dei computer di Apple, infatti, è meglio seguire la procedura ufficiale, che andremo a descrivere qui di sotto.

Come aggiornare il Mac dalle Impostazioni

Per aggiornare macOS su Mac è possibile seguire anche una strada più “tradizionale“ rispetto a quella che passa per il Terminale. L’aggiornamento può avvenire, infatti, andando in menu Apple e poi in Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software. Se l’opzione Impostazioni di Sistema non è presente, è possibile andare in menu Apple > Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software.

Raggiunta questa sezione, il sistema andrà a verificare la presenza di un aggiornamento per macOS. Se disponibile, sarà possibile avviare il download e la successiva installazione dell’aggiornamento. A prescindere dalla modalità seguita, è sempre importante aggiornare macOS quando Apple rilascia un nuovo aggiornamento, sia per una questione di sicurezza che per poter sfruttare tutte le funzioni più recenti.