Come aumentare il segnale Wi-Fi a casa

Il segnale Wi-Fi casalingo è debole o completamente assente in alcuni punti della casa? Una connessione lenta può causare diversi problemi, soprattutto a chi ama guardare film in streaming o lavora in smart working e ha bisogno di usare Internet in continuazione.

Fortunatamente ci sono diverse soluzioni per aumentare il segnale Wi-Fi di casa. Spesso il problema si può risolvere semplicemente spostando il router in punti specifici dell’abitazione, lontani da ostacoli e barriere. In alternativa il problema potrebbe essere legato all’aggiornamento del firmware oppure alla sovrapposizione del segnale con altri Wi-Fi. Senza contare che, nelle case più grandi, è possibile inserire dei ripetitori (chiamati wi-fi extender) che riescono a portare la connessione anche in giardino. Insomma, non bisogna rassegnarsi ad una rete scadente: le soluzioni ci sono e spesso sono più semplici di ciò che si immagina.

Segnale wi-fi debole: cambia la posizione del router

Se il segnale è debole in alcuni punti della casa, probabilmente il router è circondato da barriere oppure altri elettrodomestici non gli permettono di lavorare adeguatamente. Per migliorare la situazione si può quindi spostare il router fino a trovare lo spazio ideale, quello che permette alla rete di raggiungere tutti gli angoli dell’abitazione.

Se il router è lontano dalla stanza dove è posizionato il PC il segnale sarà più debole, ecco perché è consigliabile lavorare nella stessa stanza in cui è posizionato il trasmettitore per godere di una connessione stabile e veloce. Inoltre, anche un muro molto spesso rappresenta un problema, così come una casa a più piani: l’ideale è sistemare l’apparecchio in un punto alto (per esempio sopra un armadio) del piano intermedio.

Come accennato, un altro disturbo per il router è rappresentato dagli elettrodomestici vicini. Per esempio, se si posiziona vicino a dispositivi come microonde, frigorifero, TV o addirittura il telefono fisso rischia di funzionare male. La soluzione è poggiarlo lontano da barriere ed elettrodomestici.

Usa un Wi-fi Extender

I Wi-Fi extender sono dispositivi pensati appositamente per aumentare il segnale il router. Sono particolarmente indicati per le case grandi o caratterizzate da muri spessi che impediscono al segnale di raggiungere le stanze e gli ambienti esterni, come giardini e terrazze.

Firmware e sovrapposizione del segnale Wi-Fi

I router funzionano grazie ad un software chiamato firmware. Spesso il segnale è debole perché questo programma non è aggiornato. Infatti, gli aggiornamenti permettono al firmware di funzionare meglio, anche perché correggono eventuali bug. Per aggiornare il firmware normalmente basta accedere al portale dell’azienda che ha fabbricato il prodotto, qui si trovano tutte le indicazioni per gestire il software e il dispositivo. Passiamo ora ad un altro disturbo.

La sovrapposizione dei segnali Wi-Fi è un problema che caratterizza i centri urbani densamente popolati. Può infatti succedere che la connessione venga in parte assorbita dal vicino di casa che ha un segnale che si sovrappone al wi-fi. Spesso il problema si risolver cambiando la posizione del router.

Scegli un router con più antenne

Generalmente i router migliori sono anche quelli con più antenne, fortunatamente questi elementi si possono staccare. Perciò, se dà problemi con il segnale, è possibile sostituire l’antenna con una più potente e omnidirezionale oppure acquistare un router con più antenne.

Esistono poi router con antenne integrate, in questo caso se ne può aggiungere una esterna per potenziare il segnale. Si può anche scegliere un’antenna direzionale, nel caso si sappia bene qual è il punto della casa in cui occorre migliorare il segnale. Infine, si può decidere di acquistare un’antenna USB per router wi-fi nel caso in cui non sia possibile connetterne una aggiuntiva. Questa soluzione funzionerà come un ricevitore e potrà essere posizionata in qualsiasi direzione per incrementare il segnale wi-fi.