Come avviare una chiamata con i comandi vocali

Tu dici “Ok Google, chiama…” e parte la telefonata. Ora per effettuare una chiamata bastano i comandi vocali del tuo smartphone Android. In questa guida vedremo proprio come si possono fare queste chiamate. I comandi vocali, infatti, sono molto utili, ad esempio, quando sei alla guida, perché ti permettono di non distrarti e di telefonare senza staccare le mani dal volante. Se hai un iPhone puoi utilizzare l’assistente vocale Siri, mentre per avviare una chiamata vocale da Android puoi utilizzare i comandi vocali di Google Now. Vediamo subito come si fa.

Come fare chiamate vocali tramite Google Now

Google Now è il software che consente di gestire un dispositivo Android tramite la voce. Ecco alcune delle funzioni che puoi attivare tramite comandi vocali.

Chiamate: puoi telefonare a qualsiasi contatto presente nella tua rubrica semplicemente dicendo “Ok Google, chiama…”.

Apertura di siti web e app: puoi aprire qualsiasi sito o app che si trova sul tuo smartphone al tuo comando.

Condividere sui social: puoi creare un nuovo stato suoi tuoi social dettando il messaggio al tuo assistente vocale.

Inviare messaggi e email: puoi mandare un messaggio tramite WhatsApp oppure tramite posta elettronica sempre dettando il testo a voce.

Impostare la sveglia: puoi comunicare al tuo assistente vocale l’ora in cui vuoi essere svegliato.

Chiedere l’ora: puoi sapere che ore sono in qualsiasi città del mondo.

Tradurre parole e frasi: puoi chiedere aiuto per tradurre da una semplice parola a intere frasi.

Per utilizzare servizi come le chiamate vocali devi avere configurato sul tuo dispositivo Google Now. Ti spieghiamo subito come si installa.

Come configurare Google Now per utilizzare il comando vocale

Ti bastano pochi e semplici passaggi per attivare il comando vocale ed usufruire di tutte le funzionalità che ti offre Google Now.

Aggiorna l’app di Google. Apri l’applicazione. Dal Menu Impostazioni fai tap su Voce > Identificazione Vocale. Attiva l’opzione Da qualsiasi schermata. Segui le istruzioni della voce guida.

Una volta configurato il tutto puoi utilizzare i comandi vocali per effettuare chiamate e usufruire dei servizi che desideri semplicemente con la tua voce. Pronto?

Chiamata vocale con Bluetooth o in vivavoce

Quando imposti i comandi vocali, puoi attivare il Bluetooth sul tuo smartphone per collegare l’impianto della tua auto. Oltre ad effettuare una chiamata vocale con Bluetooth, puoi utilizzare anche il vivavoce. Tutte soluzioni che ti permettono di avere le mani libere e di non distrarti mentre sei alla guida per fare delle telefonate.

Come avviare una chiamata con i comandi vocali

Ora sei pronto per effettuare le tue chiamate con i comandi vocali. Devi solo dire “Ok Google” e poi il nome della persona da chiamare. Il servizio penserà lui a metterti in contatto con la persona con cui vuoi parlare. È tutto molto semplice e sicuro.

Ricordati che l’utilizzo dello smartphone mentre sei alla guida, essendo vietato per legge, può farti incorrere in multe anche molto salate, ma puoi anche correre il rischio di causare degli incidenti mettendo a repentaglio la tua incolumità e quella degli altri. Perciò, ora che sai come avviare una chiamata con i comandi vocali, utilizza questo servizio quando devi telefonare.