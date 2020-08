Come bloccare chiamate e messaggi degli scocciatori sull'iPhone

Bloccare le telefonate degli scocciatori (amici, ex colleghi di lavoro e soprattutto call center) è una delle funzionalità più utili presenti sugli smartphone. Apple ha introdotto da oramai molti anni un sistema sull’iPhone che permette di inserire in una black list tutti i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di persone e aziende. Sullo smartphone dell’azienda di Cupertino è possibile bloccare un contatto da diverse applicazioni: dal Telefono dove si effettuano le chiamate, FaceTime, Messaggi e Mail.

La procedura da seguire è molto simile in tutti e quattro i casi, ma i passaggi da seguire sono specifici. Nulla di impossibile o di troppo complicato: in pochi secondi si può bloccare un contatto sull’iPhone e non si riceveranno più le sue chiamate, messaggio o email. Il processo non è irreversibile: nel caso in cui è necessario ricevere una telefonata da un contatto bloccato, sarà possibile in ogni momento toglierlo dalla black list.

Come bloccare le chiamate di una persona sull’iPhone

Ricevete in continuazione chiamate dagli scocciatori e dai call center? Bloccare il numero di telefono di contatti specifici sull’iPhone è molto semplice. Ci sono due modi: tramite l’app Telefono oppure su FaceTime. Vediamo come fare.

Dall’app Telefono, bisogna premere sulla sezione Recenti, poi toccare l’icona a forma di “i” accanto al numero di telefono o al contatto da bloccare. A questo punto scorri la schermata fino in fondo e tocca Blocca contatto. In questo modo il numero verrà inserito in una black list e non verrete più disturbati.

Se, invece, dovete bloccare un contatto su FaceTime, dovete aprire l’app, premere l’icona “i” di fianco al numero, scorrere fino in fondo e premere la voce “Blocca contatto”. Il risultato finale è sempre lo stesso: il numero non vi potrà più chiamare, né inviare dei messaggi.

Come bloccare la ricezione degli SMS sull’iPhone

Se invece delle telefonate, gli scocciatori e i call center vi tempestano di messaggi, potete bloccare la ricezione degli SMS. Per farlo devi entrare nell’app Messaggi, entrare nella chat e toccare il contatto presente all’inizio della conversazione. A questo punto tocca su “i” e poi sul nome del contatto o sul numero di telefono. Scorri fino alla fine sella schermata e premi su “Blocca contatto”.

Come bloccare gli indirizzi e-mail sull’iPhone

La stessa procedura funziona anche per gli indirizzi e-mail. Per bloccare un indirizzo di posta elettronica bisogna aprire l’app Mail, selezionare il messaggio contenente la casella da bloccare e toccare il contatto in alto. A questo punto seleziona la voce “Blocca contatto”.

Cosa succede quando blocchi un contatto sul”iPhone

Cosa comporta inserire un numero di telefono o un indirizzo e-mail nella black list dell’iPhone? Il contatto non vi potrà più telefonare, ma solamente lasciare dei messaggi in segreteria, ma non si riceverà mai la notifica. I messaggi ricevuti da questi numeri non verranno mai consegnati. Per quanto riguarda le e-mail, invece, i messaggi di posta elettronica finiranno in automatico nel cestino.

Come gestire i contatti bloccati sull’iPhone

In ogni momento è possibile gestire la lista dei contatti bloccati. In base all’applicazione è possibile controllare chi abbiamo bloccato. Sull’app Telefono, ad esempio, bisogna accedere alla sezione “Disattivazione audio chiamata e Contatti Bloccati”, mentre su Mail all’interno della sezione Thread > Bloccati. In ogni momento sarà possibile rimuovere numeri e contatti da questa lista per tornare a ricevere chiamate, messaggi ed e-mail.