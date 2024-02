Come bloccare tutte le chiamate indesiderate sull'iPhone

Per bloccare le chiamate indesiderate su iPhone sono disponibili vari strumenti che aiutano gli utenti a proteggersi da spam e scocciature, ecco come fare

Chi ha un iPhone può bloccare le chiamate indesiderate. Gli strumenti a disposizione per gestire le chiamate in arrivo sono diversi e consentono di proteggersi sia dalle chiamate in arrivo da numeri sconosciuti che dalle chiamate effettuate da utenti con cui non si vuole avere nulla a che fare. Bastano pochi secondi per “impostare” correttamente il proprio iPhone e bloccare le telefonate indesiderate. In questo modo, è possibile difendersi dallo spam telefonico e anche dalle chiamate in arrivo da numeri nascosti.

Ecco come bloccare tutte le chiamate indesiderate in arrivo sul proprio iPhone in pochi secondi.

Bloccare le chiamate indesiderate su iOS

Per bloccare le chiamate indesiderate su iPhone è sufficiente accedere all’app Impostazioni dello smartphone e poi andare in Full Immersion > Non disturbare. A questo punto è sufficiente premere su Persone e poi, nella sezione Chiamate, scegliere l’opzione desiderata accanto alla voce Consenti chiamate da (è possibile scegliere tra Tutti, Solo persone consentite, Preferiti, Solo contatti).

Per aggiungere contatti all’elenco Solo persone consentite è possibile premere sul tasto Aggiungi presente in questa sezione delle Impostazioni. Per aggiungere contatti all’elenco dei Preferiti, invece, bisogna andare nell’app Telefono e poi in Preferiti e, quindi, premere sul tasto + in alto a destra per aggiungere nuovi contatti al proprio elenco.

A questo punto, per bloccare le chiamate indesiderate è sufficiente attivare la modalità Non disturbare tramite l’opzione Full Immersione presente nel Centro di Controllo. Basta premere sul tasto per attivare (o disattivare) questa modalità di funzionamento.

Come bloccare un numero con iPhone

Per bloccare un numero di telefono su iPhone bisogna aprire l’app Telefono e andare in Recenti. A questo punto, bisogna individuare il numero da bloccare nell’elenco delle chiamate recenti e poi premere sul tasto i sulla destra e poi ancora sull’opzione Blocca contatto.

Per far comparire un contatto nell’elenco Recenti (nel caso in cui non sia presente) basterà avviare una chiamata (chiudendola subito dopo aver premuto il tasto per farla partire oppure attivando la modalità Aereo prima). A questo punto, il contatto sarà presente nell’elenco e potrà essere bloccato seguendo la procedura indicata prima.

Bloccare le chiamate con un’app

Chi ha un iPhone può bloccare le chiamate indesiderate, i tentativi di spam e truffa via telefono ricorrendo a un’app dedicata a questa funzione da scaricare tramite l’App Store. Le opzioni di questo tipo sono diverse. Le migliori sono True Caller e Callblock. Basterà installare una di queste app per sfruttarne le varie funzionalità, creando black list oppure arrivando a bloccare le chiamate in arrivo da prefissi determinati.