Come bloccare il tracciamento da parte di Facebook

Per bloccare il tracciamento da parte di Facebook ci sono vari modi: ecco come usare il social senza dover condividere tutti i propri dati

Fonte foto: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Il tracciamento dell’attività online (e non solo) degli utenti da parte di Facebook è costante. Il social ricorre a vari stratagemmi per monitorare i suoi utenti, con l’obiettivo, soprattutto, di mostrare pubblicità mirate e, quindi, rendere più efficaci le inserzioni. Ci sono vari modi per limitare e bloccare il tracciamento da parte di Facebook. Ecco come fare.

Bloccare il tracciamento con il Centro gestione account

Grazie al Centro gestione account di Meta (l’azienda alle spalle di Facebook e di altri servizi come Instagram) è possibile bloccare il tracciamento da parte di Facebook. Ci sono vari strumenti a disposizione dell’utente. La prima cosa da fare è accedere a Facebook dal browser oppure dall’app e poi premere sull’icona del proprio profilo utente. A questo punto bisogna andare in Impostazioni e privacy > Impostazioni > Centro gestione account.

Andando in Le tue informazioni e autorizzazioni e poi in La tua attività fuori dalle tecnologie di Meta è possibile bloccare la condivisione delle proprie informazioni che aziende terze (proprietarie di siti web e app) condividono con Meta. Ci sono varie opzioni da sfruttare per eliminare, una a una, tutte le attività esterne.

Andando in Gestisci cookie, invece, è possibile bloccare un’altra forma di tracciamento. L’utente può disabilitare i cookie facoltativi (che servono a Meta per personalizzare l’esperienza dei suoi utenti su Facebook e Instagram) e i cookie di altre aziende, necessari per mostrare inserzioni fuori dai social di Meta.

Anche in questo caso le opzioni su cui intervenire sono diverse. Un’altra sezione da visitare per bloccare il tracciamento è Preferenze relative alle inserzioni, con varie opzioni legate al tracciamento ai fini pubblicitari operato da Meta su Facebook e tramite gli altri social. In questo modo è possibile evitare di imbattersi, nel proprio feed, in post indesiderati su Facebook.

Grazie ai vari strumenti accessibili dal Centro gestione account di Meta è possibile limitare, fino a bloccare, il tracciamento da parte di Facebook oltre che accedere a varie altre funzionalità, con la possibilità, ad esempio, di gestire il profilo di una persona deceduta.

Evitare il tracciamento dell’app

Per bloccare il tracciamento tramite l’app di Facebook è possibile intervenire direttamente sulle autorizzazioni concesse all’app installata sul proprio smartphone. Su iPhone, ad esempio, basta andare in Impostazioni > Facebook e selezionare i permessi concessi all’app del social. Da notare che, in questa sezione, è presente l’opzione Consenti tracciamento che può essere disattivata per evitare che il social monitori l’attività dell’utente a fini pubblicitari.

Con lo smartphone Android è possibile gestire le autorizzazioni andando in Impostazioni > App (il percorso può cambiare in base al modello di smartphone utilizzato; per individuare la sezione dedicata a Facebook è possibile utilizzare la funzione di ricerca dell’app Impostazioni). In questo modo è possibile bloccare l’accesso dell’app a dati sensibili come la posizione.