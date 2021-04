L’utilizzo di Spotify è una scelta sempre più gettonata per ascoltare musica di qualità dal web. Ma come ogni servizio online, necessita di una serie di credenziali di accesso per poterlo utilizzare, a maggior ragione se si sceglie l’abbonamento. Per questo è importante non scegliere una parola chiave banale e facilmente intuibile, onde evitare che qualcuno possa scoprirla e approfittarsene. Ma soprattutto, è importante modificarla spesso, al fine di preservarne la sicurezza. Dunque, come cambiare la password di Spotify? In realtà bastano pochi e semplici passaggi per garantirsi un utilizzo del servizio sempre sicuro.

La procedura per cambiare la password a Spotify

Prima di capire come cambiare password a Spotify è bene sapere che la procedura può essere molto diversa a seconda che l’accesso al servizio sia stato effettuato attraverso il proprio account Facebook oppure attraverso un account dedicato realizzato ad hoc. Nel primo caso si dovrà intervenire sulle impostazioni del celebre social network, mentre nel secondo basterà mettere mano a quelle dell’account Spotify.

Come cambiare la password direttamente da Spotify

Chi ha aperto il proprio account direttamente su Spotify dovrà innanzitutto connettersi all’apposito servizio dal browser e accedere inserendo mail e password. Una volta effettuato il login, nel menù sulla sinistra apparirà la voce "Modifica password". Cliccandoci sopra apparirà un modulo da compilare, in cui si dovrà reinserire la password attuale e mettere poi quella nuova, che andrà nuovamente confermata nel campo sottostante. Basterà quindi cliccare su "Imposta la tua password" per confermare le modifiche. In alto, sulla pagina, comparirà un avviso che indica la riuscita dell’operazione. Gli stessi passaggi possono essere effettuati sia dal PC sia dal mobile. Insomma, l’operazione Reimposta la password di Spotify è davvero semplice e veloce e non comporta passaggi complicati.

Come cambiare password Spotify

Chi si è invece registrato al servizio attraverso Facebook, potrà cambiare la password di Spotify senza email, semplicemente modificando quella del celebre social network. Come? Ci si dovrà collegare alla pagina d’accesso di Facebook e fare il login, utilizzando la solita chiave.

A questo punto sarà necessario pigiare sul pulsante relativo all’account, rappresentato con una freccia diretta verso il basso. Selezionando "Impostazioni", nella colonna di sinistra comparirà la voce "Protezione e accesso". Qui si dovrà individuare la voce "Modifica password", quindi cliccare sul bottone "Modifica".

A questo punto, come prima, si dovrà digitare la chiave d’accesso attuale, quindi inserire quella nuova, che dovrà essere il più possibile sicura: meglio quindi se contiene, oltre alle lettere, anche numeri, lettere maiuscole e magari qualche carattere speciale. Nel campo sottostante la si dovrà ripetere, facendo attenzione a non sbagliare, quindi si dovrà cliccare su "Salva modifiche". A questo punto la password sarà modificata anche per l’account Spotify correlato. Gli stessi passaggi sono validi anche per fare questa operazione su mobile.

Reimpostare la password su Spotify

C’è anche una terza opzione, ossia quella di dover accedere a Spotify avendo però dimenticato la password attuale. Anche in questo caso c’è rimedio. È necessario collegarsi alla pagina web del servizio, cliccare su "Accedi" e quindi sul pulsante "Hai dimenticato la password?". Basterà quindi inserire il proprio indirizzo di posta elettronica, ovviamente quello utilizzato per l’iscrizione, oppure il proprio nome utente, quindi cliccare su invio. A questo punto il sistema avrà provveduto a inviare alla mail in questione un messaggio con oggetto "Reimposta password". Basterà aprire la mail e cliccare sul link che vi è contenuto. Si aprirà quindi una nuova pagina del browser, dove andrà inserita la nuova chiave d’accesso che si desidera usare, cliccare su "Imposta Password", e l’operazione sarà terminata. Per chi volesse sapere come cambiare password a Spotify da mobile, i passaggi sono assolutamente identici.

Cosa fare in caso di complicazioni

Capire come cambiare password a Spotify dunque è relativamente semplice. Tuttavia possono presentarsi degli intoppi lungo il passaggio. Per questo sarà sempre possibile accedere alla sezione "Assistenza" di Spotify, dove si potranno trovare delle dettagliate indicazioni per qualsiasi tipo di operazione. Ci sono anche le domande con risposta pronta, utilissime a risolvere molti problemi.

Per accedervi basterà cliccare dal menù in alto la parola "Assistenza" e selezionare poi gli argomenti che interessano, consultando le risposte che vengono fornite. Ci si può anche servire del campo di ricerca in alto, andando a digitare le parole chiave che fanno riferimento al problema riscontrato. Infine è possibile anche contattare Spotify attraverso l’apposito modulo di contatto, da cui si può accedere sempre dalla pagina web del servizio.