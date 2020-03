Come creare profili su Disney+

Dopo mesi di attesa, Disney + è disponibile dal 24 marzo anche per gli utenti italiani. Per chi non lo sapesse, si tratta di una piattaforma di videostreaming specializzata su film, serie tv, programmi per bambini e documentari. Come si può intuire dai contenuti disponibili, si tratta di un valido concorrente per Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten TV e tutti gli altri servizi che offrono contenuti on demand. Da queste piattaforme Disney + prende spunto anche per il funzionamento: permette, infatti, di creare più profili in modo che ogni utente possa accedere con il proprio account personale.

Per ogni abbonamento Disney + (costo di 6,99 euro al mese o di 69,99 euro per un anno), la piattaforma permette di creare fino a sette profili differenti, tra cui uno dedicato ai bambini, nel quale sono presenti solo i contenuti adatti a loro. Creare profili su Disney + è molto semplice e immediato: per ognuno è possibile assegnare un nome e una foto profilo da scegliere tra le oltre 200 disponibili (tutti personaggi del mondo Disney). Avere la possibilità di creare sette profili differenti, però, non vuol dire che sia possibile vedere la piattaforma con sette dispositivi collegati contemporaneamente sullo stesso abbonamento. Sotto questo aspetto ci sono delle limitazioni che bisogna conoscere molto bene, come ad esempio quanti dispositivi registrare su Disney + e quante persone possono vedere Disney + contemporaneamente.

Disney +: come creare i profili

La creazione dei profili è una delle funzionalità più utili di Disney +. In questo modo ogni componente della famiglia può entrare nel proprio account personale ed avere dei consigli personalizzati su cosa vedere.

La procedura per creare profili su Disney + è molto semplice: dopo aver effettuato l’accesso dall’app, dal browser del PC o dalla smart TV, si aprirà la schermata iniziale della piattaforma e bisogna selezionare l’icona “+” con scritto “Aggiungi profilo”. A questo punto si aprirà una nuova schermata nella quale scegliere l’immagine di profilo: si potrà selezionare una delle oltre 200 icone messe a disposizione da Disney + (si tratta di personaggi di cartoni, film e serie TV della Disney). Una volta scelta l’immagine si dovrà inserire il “Nome profilo” e decidere se si tratta di un “Profilo bambini” e se attivare “Autoplay”, la funzione per riprodurre automaticamente il video successivo di una serie. Cliccando su Salva, il profilo Disney + verrà creato.

Disney + permette di creare fino a sette profili differenti, compresi quelli per bambini. Ognuno potrà accedere al catalogo completo di Disney +, senza nessun tipo di restrizione.

Quanti dispositivi registrare su Disney +

Quanti dispositivi si possono registrare per ogni profilo di Disney +? Non c’è un limite massimo fissato per ogni profilo, ma il limite vale per l’intero abbonamento. Al massimo è possibile registrare dieci dispositivi differenti. Può capitare che un profilo ne abbia registrati tre (computer, smartphone e tablet), mentre un altro solo uno (smart TV), l’importante è non superare i dieci dispositivi.

Come fare per eliminare un dispositivo dal proprio abbonamento Disney +? Qui la faccenda si fa un po’ più complicata: non esiste uno strumento all’interno delle Impostazioni che permette di eliminare un dispositivo registrato, ma bisogna contattare il Servizio Clienti e farlo togliere manualmente.

Quante persone possono vedere contemporaneamente Disney + su un abbonamento

Altra questione molto interessante riguarda il numero di persone che possono vedere contemporaneamente Disney + con un abbonamento. Se il numero massimo di profili che si possono creare è di sette e quello dei dispositivi registrati di dieci, il limite massimo di persone è di quattro. Se un quinto utente della famiglia accede al proprio profilo e avvia la visione di un contenuto, verrà bloccato perché è stato superato il limite massimo di persone